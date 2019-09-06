Samsung, yeni Galaxy Tab Active Pro'sunu Duyurdu!
Samsung'un bir süredir beklenen yeni tableti en azından Almanya için artık açıklandı...
- Levent Öztürk
Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Samsung'un yeni bir tablet üzerinde çalıştığına dair çeşitli kanıtlar görmüştük. Bunların en sonuncusu da FCC'de görülmüş ve firmanın piyasaya sunulmadan önce gerekli düzenleme onaylarını almaya çalıştığını göstermişti. Samsung, artık bu tableti resmileştirdi ve tahmin edildiği gibi, Galaxy Tab Active Pro ile karşı karşıyayız.
Samsung'un Active serisi akıllı telefonları ve tabletleri her şeyden önce dayanıklılığa öncelik veriyor. Zorlu şartlarda çalışan ve bu şartlara dayanması gereken cihazlara ihtiyaç duyan endüstri çalışanlarını hedef alıyorlar. Galaxy Tab Active Pro'da da durum değişmiyor. Bu sağlam tablet IP68 su ve toz dayanımı ile geliyor ve 1,2 metre yüksekliğe kadar düşüşlere dayanmasını sağlayan MIL-STD 810G ABD askeri standardına uygun olarak tasarlanmış.
İlginç bir şekilde Samsung, 10 inçlik bir ekran, Samsung DeX desteği ve S Pen uyumu ile gelmesi dışında Tab Active Pro'nun özelliklerini açıklamış değil. Ancak daha önceki bir benchmark sızıntısı, bize Qualcomm Snapdragon 710 veya 712 çipseti, 4GB RAM ve Android Pie'dan bahsediyordu.
Galaxy Tab Active Pro, 1 Ekim tarihi itibariyle kullanımına sunulacak. Sadece Wi-Fi sürümü için fiyat etiketi 599 Euro olarak gözükürken, LTE sürümü ise 679 Euro olacak. Samsung, tableti için 4 yıllık yazılım güncellemesinin de sözünü veriyor.
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