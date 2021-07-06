Samsung'un Yeni Galaxy'lerini Tanıtacağı Unpacked Etkinliği Ne Zaman?

Samsung'un Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, yeni Galaxy Watch ve Galaxy Buds 2 de dahil olmak üzere bir dizi yeni cihazı tanıtmak üzere hazırlandığını biliyoruz. Peki, bu cihazlar ne zaman tanıtılacak ve ne zaman piyasaya çıkacak?
Bir süredir tüm bu cihazlar hakkında sızıntılarla karşılaşıyoruz ve edindiğimiz bilgileri sizlere farklı haberlerde iletiyoruz. Samsung'un ağustos ayı içinde önemli bir etkinlikte bunları tanıtacağına ilişkin bilgiler de bugüne kadar gelmiş ve tanıtımın 3 Ağustos'ta gerçekleştirileceği düşünülüyordu. Ancak tarih değişti.
Yeni gelen bilgilere göre ise Samsung'un Unpacked etkinliğinin tarihi ileri kaymış olabilir. Sızıntılarıyla güvenilir kaynak olarak bilinen @FrontTron'un paylaşımına göre Samsung Unpacked, 11 Ağustos'ta gerçekleşecek.
Galaxy UNPACKED 2021
August 11, 2021 10am EST— Tron ? #SamsungUnpacked (@FrontTron) July 3, 2021
Live on https://t.co/gKMSfQVZiQ pic.twitter.com/Dpwo4bBvAg
@FrontTron'un Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Galaxy Unpacked 2021 başlığı altında Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Buds 2 görülürken, etkinliğin Samsung'un resmi web sitesi üzerinden 11 Ağustos günü sabah 10:00'da (ETS) gerçekleştirileceği belirtiliyor. Eğer bu doğru çıkarsa, Samsung'un cihazlarıyla tanışmak için 3 Ağustos'tan sonra 8 gün daha beklememiz gerekecek.
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