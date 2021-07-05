Oyun Dünyasının Bir Efsanesi Daha Dönüyor: Yeni Dead Space'e Hazır Olun!

2008 yılında yayınlandığında büyük fırtınalar kopartan, ama ardından gelen devam oyunları ile hayal kırıklığı yaratan Dead Space serisi, görünüşe bakılırsa geri dönmeye hazırlanıyor!

Yeni Dead Space'e Hazır Olun!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı smart TV'ler
A101 1 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı klavye mause set ve bluetooth kulaklık
BİM 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda akıllı saat ve drone sürprizi!
A101 24 Haziran aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Yaz Tatilinde Dijital Güvenlik İçin 9 Öneri
Netflix Tarihinin Önemli Filmlerinden The Old Guard'ın Devamı Geliyor!
Sony'nin Son Adımı, Daha Fazla PlayStation Özel Oyununu PC'ye Getirebilir
Yeni Bir Optik İllüzyon Daha: Bu Görselde Siz Ne Görüyorsunuz?
Tekne Tatilinde de Hızlı İnternet Hep Yanınızda

 

 