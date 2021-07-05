Oyun Dünyasının Bir Efsanesi Daha Dönüyor: Yeni Dead Space'e Hazır Olun!

Electronic Arts'ın yeni bir Dead Space oyunu için çalışmaya başladığı açıklandı. VentureBeat, sekiz yıldan fazla bir süredir tozlu raflarda unutulan seri için EA'in Motive stüdyosunu görevlendirdiği ve yeni oyunun Resident Evil 2 tarzı bir oyun olacağını söylüyor.
Yazar Jeff Grubb ise, yeni oyunu şu sözlerle tanımlıyor: "Orijinal oyunu "güçlü bir temel" olarak kullanacağız, modern görseller ve oynanış ile birleştireceğiz. Serinin hayranları, kusursuz bir deneyim bekleyebilir."
EA'in 22 Temmuz'da düzenleyeceği Play etkinliğinde yeni Dead Space hakkında daha fazla detay duymayı bekleyebiliriz. Ama yeni Dead Space'in kesin olarak karşımıza çıkacağını da düşünmemekte yarar var. 2017 yılında da yeni bir Dead Space oyununun piyasaya çıkması bekleniyordu ancak bu oyun, ani bir kararla iptal edilmişti. Hatta bu iptal kararının ardından, Visceral Games de kapatılmıştı.
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