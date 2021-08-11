Samsung Yeni Katlanabilir Telefonlarını Tanıtıyor: Unpacked CANLI YAYIN!

Samsung, yeni ürünlerini tanıttığı Unpacked etkinliklerinden bir yenisini daha bugün düzenliyor. Bu kez etkinliğin yıldızları, Samsung'un yeni katlanabilir telefonları olacak.
Öncelikle tüm gözler Galaxy Z Fold3'ün üzerinde olacak. Onu, Galaxy Z Flip3'ün takip edeceği neredeyse kesin. Bu iki yeni katlanabilir telefonla birlikte Samsung, katlanabilir telefon pazarında zaten şimdiden elde ettiği liderliği pekiştirmeyi amaçlıyor.
Bu iki yeni katlanabilir telefonla birlikte, Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 4'ün ve yeni tam kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds+ 2'nin de tanıtılması bekleniyor.
Tanıtılacak olan tüm yeni Samsung cihazlarının haberlerini ve detaylı ön incelemelerini ilerleyen saatlerde yine CHIP Online'da bulabileceksiniz. Ama şimdi arkanıza yaslanın ve Unpacked etkinliğini hemen aşağıdan, canlı canlı izlemeye başlayın...
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