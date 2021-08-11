Samsung Yeni Katlanabilir Telefonlarını Tanıtıyor: Unpacked CANLI YAYIN!

Samsung'un iki yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3'ü (ve çok daha fazlasını) tanıtacağı Unpacked etkinliği başlıyor. Tüm gelişmeleri, saniye saniye canlı yayında izleyin...