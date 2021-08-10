Apple Watch, bir kez daha hayat kurtardı...

Long Islandlı 25 yaşındaki Brandon Schneider, bir ziyaret sırasında hastanenin Acil Servisi'nin (ER) tuvaletinde bayılıp düştüğünde Apple Watch'unun hayatını kurtardığını söylüyor. Görünüşe göre, Brandon geçtiğimiz ay 12 Temmuz'da "giderek daha fazla dayanılmaz karın ağrısı ve yanlış böbrek taşı teşhisi sonrasında" acil servise gitti.
Düşmesinin ardından Apple Watch bir darbe algıladı ve Brandon'ın 45 saniye içinde yanıt vermediği bir dokunsal uyarı gönderdi. Bundan sonra Watch, bu ziyarette kendisine eşlik eden babasına bir uyarı gönderdi.
Brandon, bilinci kapalı olduğu için bu olayları hatırlayamasa da, BT taramaları, kırık bir kafatası ve çok sayıda yaşamı tehdit eden hematomlar dahil olmak üzere acil müdahale gerektiren büyük hasarlar gösterdi. Ertesi gün ameliyat oldu ve şu anda iyileşiyor. Olayın ardından durumu hakkında Instagram üzerinde de paylaşımlarda bulundu.
Yakın tarihli bir röportajda (People aracılığıyla), Brandon, böyle bir özelliğin potansiyel olarak hayat kurtaran faydalarını fark ederek herkesi saatlerini iyi kullanmaya ve akıllı saatlerinde mümkün olan en kısa sürede acil durum kişileri kurmaya çağırdı: "Hikayemi sempati için paylaşmıyorum, bunu okuyan herkesi bir Apple Watch satın almaya teşvik etmek istediğim için veya acil durum kişilerinizi ayarlayacağınız bir Apple Watch'ınız varsa diye paylaşıyorum."
Analist firması IDC'nin yakın tarihli bir raporuna göre, akıllı saatler ve giyilebilir cihazlar son zamanlarda ve özellikle salgın sırasında çok popüler hale geldi ve geçtiğimiz yıl yarım milyara yakın cihaz dağıtıma çıktı. Bunlar arasında Apple ürünleri pazarın üçte birinden fazlası (%36,2) ile çoğunluğu elinde tutuyor...
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