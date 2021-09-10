Samsung'dan Yeni PRO Plus ve EVO Plus SD Kartlar!

Samsung Electronics, yeni PRO Plus mikro SD kartı ile yeniden tasarlanarak iyileştirilen EVO Plus mikro SD kartını tanıttı. Samsung, müşterilerine günlük ve profesyonel depolama ihtiyaçlarını karşılamaları için, ışık hızıyla yarışan okuma-yazma hızına, daha yüksek dayanıklılığa ve geniş bir kapasite yelpazesine sahip yeni mikro SD ürünleriyle kapsamlı bir ürün serisi sunuyor.
Yeni mikro SD kartlarla, mobil cihaz belleğini yükseltmek, aksiyon kameraları ve drone'lar ile yüksek kalitede fotoğraflar çekmek, 4K Ultra HD (UHD) videolar ve diğer içerikleri ekstrem koşullarda muhafaza etmek mümkün oluyor.
Samsung'un en yeni mikro SD kartları, geliştirilmiş altı aşamalı koruma ve bir önceki nesle göre iki kat daha fazla koruma katmanı sunarak suya, aşırı sıcaklıklara, x-ışınlarına, aşınmaya, düşmelere ve manyetik darbelere karşı dayanıklılık sunuyor. 10 yıl sınırlı garantiye sahip PRO Plus ve EVO Plus mikro SD kartlar, hem kullanıcıların yer sıkıntısı çekmeden verileri depolamasını hem de içeriğin güvenle korunmasını sağlıyor.
Samsung'un mikro SD serisine yeni eklenen PRO Plus mikro SD kartlar, daha seçici olan içerik yaratıcıları için tasarlandı. 160MB/s ile 120MB/s'ye varan olağanüstü okuma ve yazma hızları sunan PRO Plus mikro SD kartlar 128GB, 256GB ve 512GB kapasitelerde satışa sunulacak.
EVO Plus mikro SD kart, kullanım sırasında yüksek güvenilirlik ve istikrarlı performans sunuyor. Tüketicilerin günlük olarak gönül rahatlığıyla kullanabilmesi için tasarlanan EVO Plus mikro SD, sunduğu 130MB/s'ye varan aktarım hızları ile önceki sürüme kıyasla 1,3 kata kadar daha yüksek sıralı okuma hızı sağlıyor. EVO Plus mikro SD kart 64GB, 128GB, 256GB ve 512GB bellek seçenekleriyle tüketicilerle buluşacak.
Samsung Electronics Marka Ürün Ekibi Başkan Yardmcısı KyuYoung Lee konuyla ilgili şunları söyledi: "Profesyoneller ve tüketiciler, sadece sevdikleri görüntülerin ve videoların koruma altında olduğunu bilmek için değil, aynı zamanda veri kaydetmeyi ve almayı kolaylaştırmak için de hafıza kartlarına ihtiyaç duyuyor. Samsung'un yeni mikro SD kart paketi, her kullanıcının istediği daha yüksek hız, gelişmiş güvenilirlik ve dayanıklılık gibi tüketicilerin ve profesyonellerin ultra yüksek performans için ihtiyaç duyduğu özellik ve imkânları sunuyor."
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