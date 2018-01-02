Samsung'dan Chrome OS'lu Tableti Sızdı!
Samsung'un Chrome OS ile çalışan Nautlius adlı tableti, sızıntıya göre LG G6 ile aynı kameraya sahip olacak!
Samsung'un Chromebook'ları tam olarak başarıya ulaşmış diyemeyiz, ancak şirket henüz pes etmiş değil. Geçtiğimiz Kasım ayındaki söylentilerin ardından Samsung'un "Nautlius" adlı bir Chrome OS tablet geliştirdiğinin duyumlarını almıştık. Klavyesi ayrılabilir tablet/dizüstü olan cihaz, yeni bir Google tabanlı Galaxy Book olmayacak gibi gözüküyor.
Anlaşıldığı kadarıyla Nautlius, tıpkı Windows karşılığı gibi 7'inci nesil Intel Core işlemciye sahip, ayrıca LG G6'nın sahip olduğu Sony IMX258 kamera ile birlikte geliyor. Çoğu Chromebook'un en fazla 720p kamerası olduğunu düşünürsek, Nautlius en gelişmiş kameraya sahip Chrome OS cihaz madalyasını kazanabilir.
Çıkarılabilir klavye tasarımı 12-inç veya daha ufak bir ekran olabileceğine işaret ediyor. Tahminlere göre cihaz bu ay gerçekleşecek olan CES'de duyurulabilir, ama yine de bunun bir garantisi yok. İçinde bulunan çipleri, kamerayı ve çıkarılabilir klavye teknolojilerini düşünürsek, fiyat açısından Nautlius giriş seviyesi bir cihaz gibi görünmüyor. Eğer Surface tarzı Google işletim sistemli bir tablet/dizüstü arıyorsanız, fiyatı ne olursa olsun Nautlius tam istediğiniz ürün olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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