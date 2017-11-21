Samsung'dan Farklı Bir Chromebook Geliyor!
Samsung, daha önce hiç görmediğimiz bir Chromebook modelinin üzerinde çalışıyor!
Görünüşe bakılırsa Samsung yenilikçi bir Chromebook çıkarmayı planlıyor ve bu sefer ayrılabilir bir yapıda olacak. Chrome Unboxed'dekiler sürekli olarak Chrome ile ilgili bilgilerin peşindeler ve ilginç Chromebook ve sahip olacağı yeni özellikleri arıyorlar; geçen gece ise şu ismin geçtiğine rastlamışlar: Jongpil Jung. Jongpil Jung, bu senenin başlarındaki Samsung Chromebook'lar (Pro ve Plus) üzerinde çalışan isim. İsim, ayrılabilir bir Chromebook ile alakalı bir şekilde bahsedildi, bu yüzden ayrılabilir bir Chromebook'un çıkabileceği düşünülüyor.
Samsung Galaxy Book'un ne kadar güzel göründüğü ve kullanım hissinin ne kadar iyi olduğunu düşününce, yeni ayrılabilir Chromebook'ta da bu tasarımın sürdürülmesini umuyoruz. Söz konusu ayrılabilir Chromebook bir Kaby Lake Intel işlemci kullanıyor, bu yüzden performans sorunu olmaması kesin diyebiliriz. Bunun dışında cihaz hakkında pek bir şey bilinmiyor, ama bu senenin Samsung Chromebook'larının bir S-Pen ile geldiğini düşününce, ayrılabilir Chromebook'ta da olacağını düşünmek mantıklı.
H. Hüseyin Öztürk
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