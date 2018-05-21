Samsung'dan Galaxy Tab Advanced2 Sürprizi

Herkes Samsung'un yeni üst seviye tableti Galaxy Tab S4'ü beklerken, ortaya çıkan gizemli bir model numarası kafaları karıştırdı!

Samsung'dan Galaxy Tab Advanced2 Sürprizi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evinizi akıllı eve dönüştürün!

Yapı Kredi Mobil Uygulamasını denedik!

16 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Call of Duty: Black Ops 4'te Büyük Değişim
Samsung'dan Galaxy Tab Advanced2 Sürprizi
Turkcell'den Galatasaraylılara 21 GB Hediye!
Fortnite Hayranlarına Android Müjdesi
LG'nin Başkanı Koo Bon-moo Hayatını Kaybetti

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir