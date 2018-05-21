Samsung'dan Galaxy Tab Advanced2 Sürprizi
Herkes Samsung'un yeni üst seviye tableti Galaxy Tab S4'ü beklerken, ortaya çıkan gizemli bir model numarası kafaları karıştırdı!
Tablet cephesinde bir süredir Samsung'da çok fazla hareket yoktu ancak son raporlar, şirketin iki yeni tablet üzerinde çalışıyor olabileceğini gösteriyor. Yani yaklaşan Galaxy Tab S4, bu sene Samsung'un tablet serisine ekleyeceği tek cihaz olmayabilir.
Duyurulmamış, model numarası SM-T583 olan bir Samsung tablet için bir destek sayfası şirketin Güney Kore web sitesinde görüldü. Aynı model numarası, Bluetooth listesinde de göründü ve burada adının Galaxy Tab Advanced2 olabileceği görülüyor.
Bu açıklanmamış tablet hakkında çok fazla şey bilinmiyor ama mevcut bir Samsung tabletin model numarası ile hızlı bir karşılaştırma yapacak olursak, Galaxy Tab A 10.1'in yeni bir sürümü olabileceği anlaşılıyor. Samsung, 2016'da Galaxy Tab A 10.1'i model numarası olarak SM-T580 ile piyasaya sürmüştü.
Samsung'un bu tableti test ettiği tahminleri dışında, şu anda Galaxy Tab Advanced2 hakkında pek çok bilgi mevcut değil. Bu arada, şirketin tabletin 8 inçlik bir sürümünü piyasaya sürmesine rağmen, Galaxy Tab A 10.1'in 2017 sürümünü çıkartmadığını belirtelim.
H. Hüseyin Öztürk
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