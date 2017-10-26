Samsung'dan Google Home Mini Benzeri Hoparlör
Samsung, Google Home Mini'ye benzeyen bir hoparlör geliştiriyor ve onu Bixby ile güçlendiriyor.
Samsung, ses sistemleri piyasasında bu kadar büyük olmasına rağmen neden Google ve Amazon gibi bir çok farklı akıllı hoparlör ürünleri geliştirmiyor? Görünüşe bakılırsa aslında geliştiriyormuş; Samsung yeni duyurusunda Project Ambience ve onunla birlikte gelecek ürünlerden bahsetti.
Samsung Developers Conference'da gerçekleşen bir gösterimde, Samsung CTO Injong Rhee, Bixby'den gücünü alan yeni akıllı non-IoT hoparlörü tanıttı. Eğer daha önce duymadıysanız, Bixby, Samsung'un akıllı asistanının ismi, tıplı Amazon'un Alexa'sı ve Apple'ın Siri'si gibi.
Rhee, cihazın hala prototip aşamasında oluğunu ve henüz müşteri kullanımına hazır olmadığını söyledi. Görünüşe bakılırsa ürün Google Home Mini ve Amazon Echo Dot ürünlerine çok benziyor. Minyatür tasarımı ve 3.5mm ses girişi sayesinde daha büyük ama eski ses sistemlerini akıllı sistemlere çevirebiliyor.
Duyuru sırasında cihaz hakkında çok derin detaylar açıklanmadı, ayrıca cihazın fiyatı ve çıkış tarihi de belli değil, ancak Rhee bu tip cihazların akıllı ev teknolojilerini ileri taşıyacağını söyledi.
Bu cihaz tam olarak Echo veya Home tipi ürünlere rakip olarak tasarlanmamış ama Project Ambience'ın dahilinde daha büyük ve kapsamlı akıllı hoparlör ürün olabileceği düşünülüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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