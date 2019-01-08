Samsung'dan "Gösterişli" Notebook Flash!
Samsung, CES 2019'da 8'inci nesil Intel işlemcili Notebook 9 Pro dizüstü bilgisayarını gün yüzüne çıkarttı. Notebook Flash ile sürpriz yaptı!
Samsung, dizüstü bilgisayar serisini geliştirmeye devam ediyor. CES 2019'da ortaya çıkan Notebook 9 Pro ise, etkinliğe özel bir ürün değil, zira Samsung bu modelini kısa bir süre önce tanıtmıştı. Ancak laptop hakkındaki tüm detayları CES 2019'da açıklayan Güney Koreli şirket, ayrıca Notebook Flash ile de adeta ziyaretçilere gösteriş ziyafeti çekti.
Samsung'un CES 2019'da detaylarıno paylaştığı Notebook 9 Pro modeli, metalik yüzeyi ve katlanabilir tasarımıyla dikkat çekerken, işlemci tarafında ise 4.6GHz frekansa ulaşabilen Intel Core i7-8565U işlemciyi barındırıyor. Böylece yüksek performansın kapısını aralayan Notebook 9 Pro, 8 GB RAM ve 256 GB PCIe NVMe SSD ile de güçlendirilmiş.
13.3 inç boyutunda neredeyse çerçevesiz bir ekranın sahibi olan Notebook 9 Pro, 14 saate kadar pil ömrü vadediyor. Cihazda çift Thunderbolt 3 portu, USB-C ve microSD bağlantı noktaları da yer alıyor.
4000 basınç seviyesine sahip kalemiyle gelen ve 2019'un ilk çeyreğinde piyasaya çıkması beklenen Notebook 9 Pro'nun fiyatı ise belli değil.
Şık mı şık tasarım!
Samsung'un CES 2019'da öne çıkan laptop'ı ise kuşkusuz Notebook Flash oldu. Zira tasarımıyla fazlasıyla şık duran Notebook Flash, bunu özellikle iç yüzüyle sergiliyor. Kaplamalı yüzeyi ve retro daktilo tasarımlı klavyesiyle kolayca beğeni toplayan laptop, bir parmak izi okuyucuya da sahip.
349 dolar fiyat etiketiyle gelecek olan Notebook Flash, Intel Celeron N4000 veya Pentium Silver N5000 işlemciyle tercih edilebiliyor. 4 GB RAM ile 64 GB depolama alanı cihazda mevcut. Laptop'ın ekranı 13.3 inç büyüklüğünde ve 1080p çözünürlüğünde. Bağlantılar arasında ise Thunderbolt 3, USB 3.0, USB 2.0, HDMI ve microSD kart yer alırken, Notebook Flash'ın pil ömrünün 10 saate varacağı söyleniyor.
Ercan Uğurlu
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