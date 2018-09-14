Samsung'dan LTE Tabanlı SmartThings Tracker!
Samsung yeni LTE tabanlı SmartThings Tracker cihazını duyurdu. Peki, bu cihaz ne işe yarıyor?
Nesnelerinizi uzaktan izlemek ve izini sürmek için kullanılabilecek çeşitli teknolojik cihazlar bulunuyor. Ancak bunların pek çoğunda ya menzil ya da iletişim kalitesi sıkıntısıyla karşılaşılabiliyor. Samsung ise, bunlara alternatif ve öte yandan Nesnelerin İnterneti çağına uygun olarak yeni LTE tabanlı nesne takip cihazını devreye sokuyor.
Samsung, LTE-M üzerinde çalışan nesle izleyicisi SmartThings Tracker'ı tanıttı. Yalnızca bir kez şarj ederek, bir haftaya kadar dayanabilen SmartThings Tracker, bulunduğu yerden akıllı telefonunuza sürekli olarak sinyal iletiyor. Böylece onu yerleştirdiğiniz cihazınızı, örneğin valizinizin veya otomobilinizin yerini sürekli olarak tespit edebiliyorsunuz.
Android ve iOS tabanlı tüm cihazlarla aktif olarak kullanılabilen Samsung SmartThings Tracker, elbette evcil hayvanlar için de kullanışlı bir araç gibi görünüyor. Böylece kedi ve köpeğinizi bahçeye çıkarttığınızda, kaybolmayacağından emin olabileceksiniz.
Samsung'un SmartThings Tracker'ı 14 Eylül'de 99 dolar fiyatla satışa sunması bekleniyor. Cihaz ilk olarak Amerika'da satışta olacak. AT&T ile 12 ay boyunca LTE iletişimi de pakete dahil edilecek. Cihazın tüm özelliklerini kullanmak için ise ayda ek 5 dolar daha ödenecek. Elbette tüm bunlar bizim için pek bir şey ifade etmiyor; zira cihazın Türkiye için şimdilik satışı yok. Olur mu, bilinmez...
Ercan Uğurlu
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