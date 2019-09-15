Samsung'dan One UI 2.0'a Sürpriz Yenilik Geliyor!
Samsung'un telefonlarındaki One UI'nın yeni sürümü, sürpriz bir özellikle gelebilir!
Samsung'un gelecek ay düzenleyeceği geliştirici etkinliğinde One UI 2.0 ile yakından tanışma fırsatımız olacak. One UI, muhtemelen bildiğiniz üzere Samsung'un telefonlarında kullanılan kullanıcı arayüzü.
One UI 2.0'ın en önemli yeniliklerinden bir tanesi, Sammobile'ın raporuna göre emoji önerileri olacak. Samsung'un klavye uygulamasında yapılacak bu küçük yenilik, yazı yazarken yüz ifadeleri önerilerini görmenizi sağlayacak. Bu işlev birçok mesajlaşma uygulamasında (Line, KakaoTalk gibi) zaten bulunduğundan, büyük bir yenilik değil. Bazı üçüncü parti klavye uygulamaları da benzer işlevler sunuyor.
Bunun yanında Android 10'un yeni hareket tabanlı gezinti sistemi, One UI'yı da etkisi altına alacak. Google, üreticilerin bu hareketleri cihazlarına getirmelerini şart hale getirmişti. One UI'nın görünümüne baktığımızda büyük bir değişiklik görmüyoruz, ancak henüz geliştirme aşamasında olduğundan final sürüme kadar yapılacak değişiklikler olabilir.
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