Samsung'dan Yeni A Serisi 5 Modelle Gelecek
Samsung'un yeni A serisi akıllı telefonları arasında A10, A30, A50, A70 ve A90 yer alacak. Peki, bu telefonlar ne sunacak?
Samsung'un gelecek yılın akıllı telefon planlamasını şimdiden yaptığı açık. Gelen raporlar da bunu doğrular nitelikte. Orta segment akıllı telefon serisi A serisi için yeni modeller üzerinde çalışan Güney Koreli şirket, yeni 5 modele hazırlık yaıyor.
Samsung'un yeni cihazları orta segmente hitap edecek ve birbirinden farklı özellikler içererek farklı kullanıcının isteklerine cevap verecek. Galaxy Club'da listelenen bilgiye göre Samsung'un gelecek yılın A serisi modelleri A10, A30, A50, A70 ve A90 olacak. Ayrıca listede E-FOTA adında bir başka cihaz daha bulunuyor, fakat bu cihazın tamamen başka bir şey için burada yer aldığı söyleniyor. Yani o bir akıllı telefon değil.
Ortaya çıkan listeye göre Samsung, gelecek Galaxy A serisi modellerinde yeni bir isimlendirmeye gidiyor. Bunun sebebi her ne kadar bilinmese de, Galaxy A6 ve Galaxy A8 modellerinin devamı olmayacağını tahmin etmek güç değil. Öte yandan bu yeni isimlendirmeyle beraber LG'nin V30, V40 modellerinin yer aldığı V serisine de göz kırpan Samsung, kısa bir süre önce gelen bilgiye göre Note serisini de sonlandırmaya hazırlanıyor. Note serisine Galaxy S içinde yer vereceği konuşulan Samsung, bakalım nasıl bir isimlendirme politikasını benimseyecek.
Ercan Uğurlu
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