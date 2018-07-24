Samsung'dan Yeni A Serisi 5 Modelle Gelecek

Samsung'un yeni A serisi akıllı telefonları arasında A10, A30, A50, A70 ve A90 yer alacak. Peki, bu telefonlar ne sunacak?

Samsung'dan yeni A Serisi 5 modelle gelecek

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