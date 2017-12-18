Samsung'dan Yeni Telefonlar Geliyor!
Samsung Ocak ayında düzenlenecek CES fuarında Galaxy S9'u tanıtmayacak olabilir. Ama bu, Koreli devin yeni telefonlar tanıtmayacağı anlamına gelmiyor!
Dünya'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı önümüzdeki ay Las Vegas'ta düzenlenecek ve her zaman olduğu gibi Samsung, CES 2018'de de varlığını belirgin bir şekilde gösterecek. Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre Samsung, Consumer Electronics Show (CES – Tüketici Elektroniği Fuarı) sırasında yeni akıllı telefonlarını tanıtmayı planlıyor.
Ancak Galaxy S9'u bekliyorsanız, çok fazla ümitlenmeyin. Yeni Galaxy S büyük ihtimalle Barselona'daki Mobile World Congress 2018'de tanıtılacaktır ve bu etkinlik de Şubat ayının son haftasında düzenlenecek.
Güney Kore'den gelen raporun iddiasına göre Samsung CES sırasında Galaxy A8 (2018)'i tanıtmayı planlıyor ve bunun büyük bir sürpriz olduğu söylenemez. Samsung'un yeni özel orta seviye telefonlarını Ocak ayında tanıtması zaten bekleniyordu.
Ayrıca firmanın Galaxy J2 (2018)'i de CES etkinliğinde tanıtması mümkün. Samsung henüz bu bilgilerin hiçbirini doğrulamış değil ve büyük ihtimal ile raporun doğruluğunun kanıtlanması için mobil bölümünün etkinlik açıklamalarını beklemek gerekecek.
Ayrıca Samsung, her yıl CES sırasında yeni tüketici elektroniği cihazları da tanıtıyor ve bu yüzden de yeni TV ve ev cihazları ile karşılaşmayı bekleyebiliriz. Son olarak, firmanın kısa bir süre önce tanıttığı yeni notebook'lar da CES 2018 gösterimlerinde yerlerini alacak...
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