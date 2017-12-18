Samsung'dan Yeni Telefonlar Geliyor!

Samsung Ocak ayında düzenlenecek CES fuarında Galaxy S9'u tanıtmayacak olabilir. Ama bu, Koreli devin yeni telefonlar tanıtmayacağı anlamına gelmiyor!

Samsung'dan Yeni Telefonlar Geliyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Profesyonel fotoğraf makinelerinin rakibi!

Laptop alışveriş rehberi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Google'dan Sahte Haber Sitelerine Yeni Engel
Çerçevesiz Bir Sony Xperia XZ2 Sızdı!
Galaxy A8 2018, Infinity Display ile Geldi!
Star Wars: The Last Jedi İçin Şaşırtıcı Notlar!
Video RAM Nedir, Windows 10'da Nasıl Artırılır?

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir