Samsung'tan 2699 dolarlık dijital tahta!
CES'te tanıtılan Samsung Flip, dijital tahtaları bir adım öteye taşımayı umuyor!
Microsoft, yaklaşık üç sene önce tanıttığı Surface Hub ile zamanının ötesinde işlere imza atmıştı. Biraz zaman alsa da Microsoft'un rakipleri, geçen aylar içinde arayı kapattılar ve cihazın kendilerine has sürümlerini tanıttılar. Google'ın 2016'da tanıttığı Jamboard'ın ardından şimdi de Samsung, Flip'i bu seneki CES'te ortaya çıkardı.
Samsung Flip, firma tarafından birlikte çalışmaya teşvik eden bir "dijital yazı tahtası" olarak tanıtılıyor. Tahta aynı anda dört farklı kullanıcının etkileşimine izin veriyor. Her kullanıcı, etkileşimlerinin görünümünü yazı tiplerini, boyutlarını ve renkleri kullanarak kişiselleştirebiliyor. Flip, Samsung'a göre 55 inç'lik UHD ekranı sayesinde mükemmel bir görüntü kalitesi sunuyor.
Samsung tarafından üretilse de cihaz, farklı cihazların USB, PC veya kablosuz ağ üzerinden bağlanmasına izin veriyor. Belki de en iyisi, entegre ekran paylaşma işlevi sayesinde kullanıcıların içerik paylaşabilmesi.
Yatay ve dikey olarak kullanılabilen Flip, dilendiğinde duvara monte edilebiliyor. Cihaz, Samsung'un web sitesinde 2699,99 dolar fiyatla satışa sunulmuş durumda.
Zeynel A. Öztürk
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