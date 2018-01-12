Samsung'tan 2699 dolarlık dijital tahta!

CES'te tanıtılan Samsung Flip, dijital tahtaları bir adım öteye taşımayı umuyor!

Samsung'tan 2699 dolarlık dijital tahta!
Görsel: Neowin.net

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