Samsung'tan Daha Makul Bir "The Wall"
Geçen seneki CES'te etkileyen The Wall, bu kez evinize sığabilecek, daha uygun boyutlu bir modelle karşınızda!
Samsung, ilk "duvar ekranı" The Wall'u geçen seneki CES'te göstermişti. 146 inç'lik MicroLED ekran, modüler yapısı sayesinde istenen şekilde düzenlenebiliyordu. Şimdi ise Samsung, evler için çok daha makul boyutlarda olan 75 inç'lik The Wall TV'yi CES 2019'da gösterdi.
Yeni TV, kendi ışığını yayan MicroLED'lerden oluştuğu için yine dilendiği gibi şekillendirilebiliyor, hatta 9×3, 1×7 veya 5×1 ekran boyutlarında yapılandırılabiliyor. Ekranlar, hangi şekilde olursa olsun içeriği optimize edebiliyor. Bu sayede 16:9'dan 21:9'a geçerseniz veya 32:9 gibi alışılmadık ekran oranlarına geçerseniz, resim kalitesinde kayıp yaşamıyorsunuz.
Modüllerde çerçeve bölümü bulunmuyor, bu sayede ekran her tür ortamla bütünleşebiliyor.
Samsung, etkinlikte iş dünyasını daha çok etkileyecek 219 inç'lik bir ekran da gösterdi. Tüketiciye yönelik modelin ise ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı henüz açıklanmadı.
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