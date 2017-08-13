Samsung'tan Galaxy S8 İçin Kamera Eğitimleri

Samsung, Galaxy S8'in kamerasının yeteneklerini sergilediği ve hatta kullanıcılarına öğrettiği yeni videolarını yayınladı!

Oynat Galaxy S8: Düşük Işıkta Çekim

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Samsung'tan Galaxy S8 İçin Kamera Eğitimleri

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