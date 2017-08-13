Samsung'tan Galaxy S8 İçin Kamera Eğitimleri
Samsung, Galaxy S8'in kamerasının yeteneklerini sergilediği ve hatta kullanıcılarına öğrettiği yeni videolarını yayınladı!
Samsung'un amiral gemisi Galaxy S8, piyasadaki en iyi telefon kameralarından bir tanesiyle geliyor. Kamerayı kullanmak için profesyonel olmanıza gerek yok, ancak fotoğrafçılıktan anlayanlar Pro modunda diledikleri ince ayarlara ulaşabiliyorlar.
Galaxy S8'in kamerasından en fazlasını elde etmenizi isteyen Samsung, YouTube'ta yayınladığı bir dizi video ile Galaxy S8'in bazı işlevlerini tanıttı. Videolarda Galaxy S8'in kamerasının düşük ışıkta ne kadar iyi bir performans gösterdiğini, Pro modunu kullanarak nasıl müthiş kareler yakalayabileceğinizi öğreniyorsunuz. Videolar, kamera uygulaması üzerinden ulaşabileceğiniz Bixby Vision gibi işlevleri de anlatıyor.
Galaxy S8'in yeni video yeteneklerine yukarıdaki ve aşağıdaki videolarda göz atabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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