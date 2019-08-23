Samsung'tan "Mavi Baloncuğa" Giphy'li Cevap!
Android kullanmanız iPhone tutkunu arkadaşlarınızı çileden çıkıyorsa, Samsung'un bu sayfası sizin için!
Android'den iOS'a gönderilen mesajlar, iPhone'un ekranında mavi yerine yeşil bir kabarcık içerisinde gösteriliyorlar. Bunun nedeni, iOS mesajlarıyla diğer telefonlardan gelen mesajların farklı bir şekilde yönetilmesi. Bazı iPhone kullanıcılarının bundan hiç memnun olmadığı biliniyor.
Samsung, bazen kullanıcıları ikiye ayıran bu sorunun çözümünü, mavi baloncuk sevenlerle eğlenmekte buldu. Firmanın hazırladığı Giphy sayfası, iPhone'lu arkadaşınıza durumu kabullenmesini sağlayacak animasyonlar içeriyor.
iPhone'lu bir arkadaşınız varsa ve sizi mavi yazılar veya baloncuklar yüzünden eleştiriyorsa, Samsung'un Giphy sayfasına giderek kendinizi küçük bir savaşa hazırlayabilirsiniz.
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