Samsung'un 25W Şarj Teknolojisi Ne Kadar Hızlı
Samsung'un bazı telefonlarındaki 25 watt'lık yeni hızlı şarj teknolojisi, diğer Galaxy'lere göre ne kadar hızlı? İşte cevap.
Galaxy S10'un G5 modeli, "süper hızlı şarj" ile geliyor ve 2014'ten beri tüm Samsung telefonlarında bulunan Quick Charge 2.0'ı bir adım ileriye taşıyor. Süper hızlı şarj, 25 watt'lık güçten ve USB Power Delivery standardından faydalanıyor.
Peki süper hızlı şarj, Galaxy telefonlarındaki 15 watt'lık hızlı şarjdan ne kadar iyi?
Bu sorunun cevabını arayan Sammobile, elinde Galaxy S10 5G olmasa da, süper hızlı şarj desteğine sahip olan Galaxy A70 ile bir test gerçekleştirdi. 4.500mAh pile sahip olan Galaxy A70, cihazla gelen 25 watt'lık şarj adaptörüyle şarj edildiğinde 30 dakikada yüzde 3'ten yüzde 33'e ulaştı. 15 watt'lık şarj adaptörü ise aynı sürede yalnızca yüzde 26'ya kadar şarj edebildi.
45 dakikalık şarjda fark iyice azaldı: 25 watt'lık şarj adaptörü yüzde 51, 15 watt'lık adaptör ise yüzde 49 şarj sağladı.
Bir saatlik şarjda 25 watt'lık adaptör yine kendini gösterdi ve pili yüzde 67 şarj seviyesine ulaştırdı. 15 watt'lık adaptör ise yüzde 60'ta kaldı. Bu noktada Galaxy S10 Plus'ın bile 15 watt'lık adaptörle bir saatte yüzde 67'ye ulaştığını belirtmekte fayda var. Ancak Galaxy S10 Plus'ta 4.100 mAh'lik bir pil bulunuyor.
Dolayısıyla büyük ekranlı olmayan, standart Galaxy modelleri süper hızlı şarj ile donatıldığında, bundan da hızlı bir şarj süresi elde edilebilir.
Aşağıdaki tablo, yukardaki yazılarda yolunu kaybedenlerin işini kolaylaştıracaktır:
Samsung'un süper hızlı şarjı tüm telefonlarında standart hale getirip getirmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Galaxy Note 7'de yaşanan pil fiyaskosunun ardından Samsung'un bu konularda yavaş davranması normal, ancak rakiplerinin gerisinde kalacak kadar yavaş kalacağını sanmıyoruz.
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