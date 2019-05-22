Samsung'un 5x Zum Özellikli Kamerası Yolda
Samsung'un 5x optik zum yapabilen kamerası üretilmeye başlandı, peki bu kamera ilk olarak hangi telefona gelecek?
Kamera alanında rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen Samsung, telefonlarında kullandığı kamera teknolojisin geliştirmek için çalışıyor. Samsung Electro-Mechanics'in duyurusuna göre firma, 5x optik zum kamera modülünün toplu üretimine başladı.
Bu duyurunun ardından doğal olarak bu kameranın ilk olarak hangi telefonda kullanılacağı merak edilmeye başlandı. Yalnızca 5mm kalınlığındaki 5x modül, telefonun gövdesine yerleşiyor. Modül eğer telefonun arkasından çıkıntı yapmayacak biçimde kullanılabilirse, bu önemli bir adım olacak. Yeni modül bunun için lensleri "yan" yerleştiriyor ve periskop mantığıyla çalışıyor.
Yeni teknolojisi Galaxy Note 10'da görme ihtimalimiz var. Ancak ünlü sızıntı hesabı @UniverseIce'a göre 2019'un ikinci yarısının "en yaratıcı" telefonu Galaxy Fold veya Galaxy Note 10 olmayacak. UniverseIce herhangi bir ipucu vermiyor ve "sadece bekleyin" demekle yetiniyor.
Samsung'un yeni teknolojileri önce orta seviye telefonlarda denemeye başladığını biliyoruz. "Delikli" ekran ilk olarak Galaxy S10'da değil, Galaxy A8s'te kullanılmıştı. Dolayısıyla bu kamera modülünü ilk kullanan telefon da Galaxy Note 10 olmayabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın