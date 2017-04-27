Samsung'un İlk Çeyrek Sonuçları Umut Verici
Samsung, Galaxy S8 ile genel satış oranlarını arttırmayı umuyor, ama bu konuda endişeler de söz konusu.
Samsung, Galaxy S8 ile mobil cihazlar bölümünün satışlarını arttırmayı umuyor, ancak gelecek iPhone modelinin rekabette zorlayabileceğinden de endişe ediyor. En azından gelen haberler şu an bunu söylüyor.
Geçtiğimiz günlerde hazırlanan ilk çeyrek sonu raporlarında Güney Koreli teknoloji devinin satışlarının genel anlamda iyi gittiği görülürken, artışın da yansıdığı dikkat çekiyor. Özellikle bellek ve ekran bölümlerinde ilk çeyrek gelirlerinde hafif bir artış söz konusu. IT ve mobil bölümler ise onları takip ediyor; ancak Galaxy S8'in henüz geçtiğimiz hafta satışa sunulması, ilk çeyrek sonuçlarına yansımadığından, Samsung'u bu alanda da umutlu olmaya itiyor.
Samsung S8 hakkında gelen ilk sonuçlara göre ön sipariş dönemi bir hayli iyi gitti ve satışlar da şu an beklentileri karşılıyor. Elbette genel sonuçlar kısa bir süre sonra raporlara yansıyacaktır. Her ne kadar Galaxy S8 ön satışlarının Galaxy S7'e kıyasla yüzde 30 oranında yüksek olduğu söylense de, bu Samsung'un endişelerini kırmaya yetmiyor. Zira yıl sonuna doğru Apple tarafından gelecek yeni iPhone'lar, satış tablolarına olumsuz yansıyabilir. Öte yandan Samsung'un Note 8 kozu da kullanılmak üzere hazırlanıyor.
Samsung'un ekran paneli bölümüne baktığımızda, burada ilk çeyrek sonuçlarında yüzde 21 oranında artış görünüyor. Satış oranını 6.4 milyar Dolar'a yükselten Samsung'un, yılın ikinci yarısında da kavisli OLED ekranlarının satış oranlarını yükseltmesi bekleniyor.
Yine bellek yongalarındaki satışlarından elde edilen geliri de yüzde 40 oranında arttıran şirket, 15.66 triyon Won ile Dolar bazında 13.8 milyar elde etmiş.
Ercan Uğurlu
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