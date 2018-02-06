Samsung'un S Serisi, X Serisine Dönüşebilir!
Samsung'un amiral gemisi serisi, iddiaya göre önümüzdeki sene Galaxy X olarak anılmaya başlanacak!
Galaxy X'in Samsung'un katlanabilen telefonu olmasını bekliyoruz, ancak bir süredir bu dedikoduları destekleyecek bir bilgi gelmediği gibi, Galaxy X'in Güney Kore'de personel eğitiminde kullanılan bir dayanıklı telefon olabileceği de ortaya çıkmıştı. Bu gelişme beklediğimiz Galaxy X'in gerçeğe dönüşmeyeceği anlamına gelmiyor. GizChina'dan gelen rapor ise yeni bir iddia ortaya attı.
"Kore kaynaklarına" göre Galaxy X, 2019'dan itibaren Galaxy S amiral gemisi serisinin adı olarak kullanılmaya başlanacak. Galaxy S10'un çıkışına bir seneden daha uzun bir zaman var, ancak firmanın isim değişikliği yapması yerinde olabilir. Galaxy X gibi isimler, Galaxy S10'a göre daha basit ve iyi görünebiliyor. Bunun yanında Samsung, Galaxy X model adıyla iPhone X'le rekabeti güçlendirebilir.
Galaxy S9 bile henüz resmi olarak tanıtılmadığı için Galaxy S9'un halefi hakkında sonuçlara varmak için şimdilik biraz erken. Yine de Samsung, amiral gemileri için yeni bir isim arıyorsa bu ismi kapalı kapılar arkasında konuşuyor olabilir ve gelen bilgiler, bu işle ilgili bir kişiden geliyor olabilir. Galaxy S serisinin geleceğinin nasıl şekilleneceğini görmek için her zaman olduğu gibi biraz beklememiz gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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