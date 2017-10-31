Samsung'un Web Tarayıcısı Beta'dan Çıktı
Beta etiketini üzerinden atan Samsung'un herkese açık Android web tarayıcısı, bu özelliklerle yenilendi!
Samsung, son senelerde Android uygulamaları konusunda daha saldırgan bir tutum sergiliyor. Firma, Android'le gelen uygulamaların Samsung alternatifleriyle Google'ın önüne geçmeye çalışıyor. Bu uygulamaların bazıları, önemli bir avantaj sunmasa da firmanın web tarayıcısı, çıktığı 2012 yılından bu yana aşama kaydetti.
Zaman içinde eklenti desteği gibi ilginç özellikler kazanan Samsung Browser, bugün ilgi çekici bir mobil web tarayıcısı haline gelmeyi başardı. Uzun süredir Samsung telefonlara has olan tarayıcı, bu yaz Android 5.0 ve üzerini kullanan tüm telefonlara açılmıştı. Bugün ise tarayıcının 6.2 sürümüyle birlikte beta aşamasından çıktığı, tarayıcıya gece modu ve izleme engelleyici gibi işlevlerin eklendiği duyuruldu.
Samsung'un web tarayıcısını denemek istiyorsanız, Google Play'i ziyaret etmeniz yeterli.
Zeynel A. Öztürk
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