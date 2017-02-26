Samsung'un Yeni Gear VR'ı Geliyor!
Samsung, yeni nesil Gear VR'ı ilk kez doğruladı; yanında gelecek büyük sürprizi de açıkladı!
Samsung, MWC 2017'de düzenlediği tanıtım etkinliğinde, yeni bir Gear VR'ın yolda olduğunu doğruladı. Yeni Gear VR'ın en büyük özelliği ise, harici bir kablosuz kontrol cihazı ile birlikte gelecek olması.
Kontrol cihazı, başlık üzerindeki kontrol tuşlarının yerini alacak. Tek elle kullanılacak olan cihaz üzerinde bir tetik düğmesi ve bir de touchpad bulunacak. Touchpad ile gezinme işlemleri kolaylaşırken, tetik tuşu ile seçim yapmak mümkün hale gelecek. Ayrıca kontrol cihazı, oyunlarda da kullanılabilecek.
Cihaz üzerinde home, ses ve geri tuşlarına da yer verilecek. Samsung'a göre kontrol cihazı, tek bir şarj ile 34 gün kullanım sunacak. Tabi bunu hesaplarken, günde 2 saatlik bir kullanımın göz önüne alındığını söylemekte yarar var.
Bir kol kayışı sayesinde kontrol cihazının elinizden düşmesi konusunda endişe etmenize de gerek kalmayacak.
Yeni Gear VR ve kablosuz kontrol cihazının ne zaman raflarda olacağı ya da fiyatının ne kadar olacağı henüz belli değil. Ancak cihazın Galaxy Note 5, Galaxy S6 edge+, S6, S6 edge, Galaxy S7 ve S7 edge ile uyumlu olacağı biliniyor.
Cem Sinanoğlu
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