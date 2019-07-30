Samsuung, Galaxy Note 10 Plus'ın Adını Sızdırdı
Galaxy Note 10'un daha güçlü olan modelinin varlığı ve ismi, Samsung tarafından yanlışlıkla doğrulandı!
Yeni Galaxy Note serisinin 7 Ağustos'ta tanıtılacağını bilsek de, Samsung şimdiye kadar Galaxy Note 10 Plus'ı doğrulamamıştı. Ancak şimdi firma, bunu yanlışlıkla yapmış gibi görünüyor.
Samsung Romanya, Samsung Slovakya ve diğer Samsung destek sayfalarında Galaxy Note 10 Plus'ın adıyla anıldığı Phone Arena ve (güvenilir) sızıntı hesabı Roland Quandt tarafından fark edildi. Sayfalar şu an itibariyle açılmadığından, bu bilgiyi doğrulayamıyoruz ancak Samsung'un sayfaları hızla kapatması gayet normal.
Bu gelişme, geleceğini bilsek de, adından emin olmadığımız Note 10 Plus'ın adını bir anlamda kesinleştirmiş oldu. Önceki bazı dedikodular, telefonun adının Galaxy Note 10 Pro olabileceğini söylüyordu.
Şu an ulaşılamayan sayfalar, telefonların 256GB ve 512GB depolama alanı seçenekleriyle ve Android Pie ile geleceğini de ortaya çıkardı. Renk seçenekleri arasında ise Aura Glow, Aura Black ve Aura White'ın adı geçiyor.
Bilgiler Samsung'un kendi sitelerinde göründüğünden doğru olması muhtemel, ancak resmi tanıtıma kadar bir miktar şüpheyle beklemekte fayda var.
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