Sanal Gerçeklik Gözlüğüyle, Her Yerden Kontrol Edilen Robot: Beomni

Robotik çalışmalarda bulunan Beyond Imagination isimli bir şirket, CES 2022'de insansı robotunu sergiledi. Göğsünde Iron Man benzeri bir yapı bulunduran Beomni adı verilen bu robotun farklı olan tarafı ise bir sanal gerçeklik gözlüğü ile dünyanın her yerinden kontrol edilebilme olanağı tanıması.
Özellikle hizmet sektörü için geliştirildiği söylenen robot, gösterildiği CES 2022 fuarında katılımcılara omlet yaparken, şirketin kurucusu Harry Kloor, Beomni'nin çok farklı işler için kullanılabileceğini söylüyor.
Beyond Imagination'ın kurucusu Harry Kloor, Beomni'nin uzaktan yapılabilecek görevleri yürütebilecek meziyetleri kolaylıkla kazanabileceğini söylerken, insanlığın bu robottan uzay çalışmalarında da faydalanabileceğinin altını çiziyor.
Beyond Imagination, Beomni'yi, 2023 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Beomni'nin tanıtım görüntülerine hemen aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.
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