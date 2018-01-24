Sanal Para İçin Vergi Dönemi Geliyor!

Bitcoin gibi sanal para birimlerinin giderek yaygınlaşması, hükumetlerin de iştahını kabartmaya başladı. İşte bunun kanıtı...

Sanal Para İçin Vergi Dönemi Geliyor!

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