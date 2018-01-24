Sanal Para İçin Vergi Dönemi Geliyor!
Bitcoin gibi sanal para birimlerinin giderek yaygınlaşması, hükumetlerin de iştahını kabartmaya başladı. İşte bunun kanıtı...
Hindistan'ın gelir vergisi departmanı, 17 aylık bir süre boyunca 3.5 milyar dolarlık işlemlerin yapıldığını öğrendikten sonra, sanal para birimleri konusunda işlem yapan on binlerce kişiye bilgi gönderdi ve kazançları üzerinden vergi alınacağını duyurdu. Bu hareket, Hindistan'ın maliye bakanlığı tarafından sanal para birimi ticareti ilgili düzenlemelerle çakışmalar üzerine geldi. Sanal para birimleri, Hindistan'da ayda 200.000 kullanıcıyı çekiyor ve ayda 20 milyar Hint rupisi (315 milyon dolar) kadar ticaret yapılıyor.
Vergi dairesi uyarısı, kriptolaştırma (ethereum ve ripple gibi) ile ilgilenen kişilerin sermaye kazançları üzerinden vergi ödemelerini istiyor. Ayrıca, toplam varlıkları ve fon kaynakları ile ilgili sorular da içeriyor.
Aralık ayında neredeyse 20.000 dolar ile zirveye ulaşan Bitcoin, Kasım ayından bu yana ilk kez 10.000'in altına düştü. Sanal para birimi Amerika'daki finansal ana akım içine yavaş yavaş girse de, sanal para biriminin meşrulaştırılması halen sorun olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz ayın sonlarında da, ABD ve Japonya'nın ardından dünyanın üçüncü en büyük sanal para birimi piyasası olan Güney Kore, sanal para borsalarını izleme amaçlı yeni yasaları yürürlüğe koymuş ve isimsiz kripto para hesaplarının oluşturulmasını yasaklamıştı.
H. Hüseyin Öztürk
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