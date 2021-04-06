Sanal Para Madenciliğinde Kullanılan Yüzlerce Nvidia CMP 30HX Yakalandı

Nvidia'nın kripto para madenciliği için özel olarak piyasaya sürdüğü Nvidia CMP 30HX kartların yüzlercesi, gümrükten kaçak olarak geçirilirken yakalandı.

06 Nisan 2021 13:03

Levent Öztürk