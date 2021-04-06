Sanal Para Madenciliğinde Kullanılan Yüzlerce Nvidia CMP 30HX Yakalandı

Nvidia'nın kripto para madenciliği için özel olarak piyasaya sürdüğü Nvidia CMP 30HX kartların yüzlercesi, gümrükten kaçak olarak geçirilirken yakalandı.

  • Levent Öztürk
Kaçak madencilik kartları Hong Kong gümrüğünde...
mydrivers

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Daha İyi İnternet İçin 6 Yol

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Yüzde işareti nasıl yapılır? (%) Bilgisayar klavyesinde yüzde işareti yapılışı
Zafer işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesinde zafer işareti yapılışı
Yıldız işareti nasıl yapılır? (*) Bilgisayar klavyesinde yıldız işareti
A101 1 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Televizyon mu, Projektör mü? Hangisini Almak Daha Mantıklı?
Aynı Anda Havalanan ve Ortak Kontrol Edilen En Fazla Dron Rekoru Kırıldı
Güneş Işığının Koronavirüs'e Etkisi Konusundaki Gizemde Yeni Boyut
Samsung'un 2021 Model TV'leri, Teknoloji Semineri'nde Sahneye Çıktı!
Google ve Oracle Arasındaki 10 Yıllık Android Davası Nihayet Sonuçlandı

 

 