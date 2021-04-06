Sanal Para Madenciliğinde Kullanılan Yüzlerce Nvidia CMP 30HX Yakalandı

Çinli yayın "mydrivers" tarafından bildirilene göre Hong Kong gümrüğü, 300'den fazla Nvidia CMP 30HX kartı içeren yeni bir parti CMP HX GPU'yu ele geçirdi. Yayınlanan fotoğrafta da ele geçirilen bu kartların yaklaşık 100 adedi gözüküyor. Görünene göre bu ürünler, kripto para madencilik çiftliklerinde kullanılmak üzere kaçak olarak ülkeye sokulmaktaydı. Her ne kadar operasyonun sebebi herhangi bir yerde açık olarak belirtilmiş olmasa da, Hong Kong hükumetinin bir süredir yasa dışı kripto para birimi ticaretini ve perakendede kullanımını yasaklama çabalarının bir sonucu olabileceği söyleniyor.
Nvidia, Şubat ayında bu özel CMP HX madencilik kartlarını, oyun kartlarının oyunculara kalması amacıyla Ethereum madencileri ve diğerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için piyasaya sunmuştu. Sürücü incelemesinde CMP HX serisi kartların aslında son nesil Turing mimarisini temel aldığı ve grafik işlemlerini üstlenmelerini engelleyecek değişikliklere sahip oldukları görülmüştü. Burada bahsi geçen türev CMP 30HX de görünene göre GTX 1660 SUPER kartlarının bir türevi gibi gözüküyor ve 26MH/s'ye kadar çıkan ethereum hash hızı sunuyor.
Nvidia, CMP HX serisi GPU'ların yayımı ile beraber RTX 3060'ın madencilik performansını da sınırlayarak madencilerin bu kartları almalarını azaltmayı hedeflemişti.
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