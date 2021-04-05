Virgin Galactic, Ticari Uzay Yolculukları İçin Yeni Uzay Araçlarını Tanıttı

Virgin Galactic, ilk ticari uzay uçuşuna yaklaşıyor ve buna hazırlık olarak yörünge-altı uçuş yeteneği olan yeni uzay aracını tanıttı. İlki SpaceShip III VSS Imagine olarak adlandırılıyor ve şu anda yerde test ediliyor. İlk süzülme uçuşları ise yaz mevsiminde düzenlenecek.
Yeni araç, bir sonraki test uçuşu Mayıs 2021'de düzenlenecek olan öncüsü VSS Unity ile karşılaştırıldığında daha verimli bir üretim için tasarlanmış durumda. Tasarım, aynı araç ile uçuş sayısını arttırmak için kilit olacak olan bakım erişimini geliştiriyor. İkinci bir SpaceShip III de şu anda üretilmekte ve VSS Inspire olarak adlandırılacak.
Virgin Galactic CEO'su Michael Colglazier yaptığı açıklamada, SpaceShip II sınıfı araçları tanıtmaları ile beraber Virgin Galactic filosunun başlangıcının işaretlendiğini belirtirken, bu başarıya yardımcı olan herkesi tebrik ettiğini söyledi...
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