Virgin Galactic, Ticari Uzay Yolculukları İçin Yeni Uzay Araçlarını Tanıttı

Ticari uzay yolculukları ile geri sayıma geçen Virgin Galactic, yeni uzay aracı VSS Imagine'ı tanıttı. Yeni VSS Imagine, önceki model SS Unity ile karşılaştırıldığında daha verimli bir üretim için tasarlanmış.

05 Nisan 2021 00:02

Levent Öztürk