SAP Türkiye Kalite Ödülleri Sahiplerini Buldu

Her yıl geleneksel hale gelen ve SAP projelerini mükemmel bir şekilde hayat geçiren şirketlerin ödüllendirildiği, 2020 yılı "SAP Türkiye Kalite Ödülleri"nin sahipleri belli oldu.