Tarihi Taş Binada Kesintisiz Wi-Fi Sağlandı

Son bir yıl içinde 200'ün üzerinde kurumsal ağ projesine imza atan TP-Link®, İstanbul'da hizmet veren Fransız Lape Hastanesi'nin ağ projesini de gerçekleştirdi. Çözüm ortağı Kartech firmasıyla birlikte gerçekleştirilen projede, tarihi taş binadaki hastanenin Wi-Fi ağı yenilendi ve güçlendirildi.
Kalın taş kütleler, ahşap kaplamalar Wi-Fi sinyallerini engelleyen unsurların başında yer alıyor. Bu nedenle tarihi, taş bir binada hizmet veren Fransız Lape Hastanesi'nin ağ projesinde her odada, hastanenin her yerinde Wi-Fi sinyallerinin iletilebilmesi için TP-Link'in EAP225 model erişim noktaları (access point) kullanıldı. Hastanenin farklı yerlerine yerleştirilen EAP erişim noktalarıyla sinyal iletim sorunu ortadan kalktı.
1858 yılından bu yana hizmet veren ve 29 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede artık her noktadan Wi-Fi ağına güçlü ve güvenli olarak erişilebiliyor. Kurulumu son derece kolay olan erişim noktalarının yönetimi için de OC200 kontrol cihazı tercih edildi. Bu kontrol cihazı ve Omada Kontrol yazılımı ile tüm erişim noktaları tek bir cihazdan kolaylıkla yönetilebiliyor. Şık bir tasarıma sahip olan EAP erişim noktaları, tarihi yapı ve hastanenin dekoru ile de uyum sağladığından görsel olarak da sorun oluşturmuyor.
Güçlü ve güvenli ağ
Fransız Lape Hastanesi'nde EAP225 erişim noktaları ile oluşturulan güçlü Wi-Fi ağı, aynı zamanda ciddi güvenlik özelliklerine de sahip. Kullanıcı kurumlara özelleştirme olanağı sunan Omada kontrol yazılımı sayesinde hastanede misafir ağı ile yönetim ağı kolayca ayrıldı. Böylece hastalar ya da ziyaretçiler, hastane çalışanları ile aynı Wi-Fi ağına erişmiyorlar. Ayrıca yine bu yazılım, misafir ağının karşılama sayfasında kurumlara farklı mesajlar verme olanağı sunuyor. Örneğin tanıtım yapabiliyorlar. Ayrıca SMS, Facebook vb ile çoklu kimlik doğrulama istenerek ağ güvenliği artırılıyor.
EAP225 erişim noktaları donanım olarak da güçlü ürünler. Çift bant desteğine sahip ve toplamda 1317 Mbps kablosuz hızlara erişebiliyorlar. Bu sayede hastanenin her yerinde güçlü bir Wi-Fi erişimi oluşturuldu. PoE (Power over Ethernet) desteği olan cihazların kurulumu için ayrıca elektrik kablosu döşenmesi gerekmedi. Bu da maliyeti düşürmesinin yanı sıra tarihi bir yapının korunması ve görüntüsü açısından da önemli bir özellik.
TP-Link, zengin kurumsal ağ çözümleriyle hem özel sektörde hem de kamuda pek çok başarılı ağ projesine imza attı ve referanslarına yeni işletmeleri eklemeye devam ediyor.
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