Tarihi Taş Binada Kesintisiz Wi-Fi Sağlandı

İstanbul'da hizmet veren Fransız Lape Hastanesi'nin Wi-Fi ağı yenilendi. Tarihi taş binada her yerde, her odada güçlü ve güvenli Wi-Fi ağı TP-Link EAP erişim noktalarıyla sağlandı.