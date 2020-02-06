Şaşırtan canlandırma! Mona Lisa, Cengiz Han bugün yaşasa nasıl görünürdü?

Yakın geçmişte yaşayan ya da sadece tarih kitaplarındaki resimlerinden tanıdığımız isimler bugünün insanı gibi canlandırıldı. Ortaya çıkan sonuç oldukça şaşırtıcı!
Tarihte ismi geçen kişilerin nasıl göründüklerini kimi zaman fotoğrafından, kimi zaman resminden, kimi zaman ise sadece heykelinden anlayabiliyoruz.
Görsel: Nefertiti
Örneğin Büyük İskender, Mona Lisa, Anne Boleyn, Grace Kelly ya da Nefertiti. Bu isimler eğer şimdiki zamanda yaşıyor olsalardı nasıl görünürlerdi? Saçlarıyla, makyajlarıyla, ifadeleriyle bugünün insanı gibi göründüklerini hayal edin.
Royalt Now adlı Instagram hesabının yaratıcısı, eski hatta bazen çok eski isimleri bugünün insanları gibi resmediyor. Kimi zaman Cengiz Han gibi bir lideri bugünün liderlerinden biri olarak takım elbiseli, saçları yapılı kurguluyor. Ortaya çıkan sonuçların oldukça dikkat çekici olduğu kesin. Örneğin bu canlandırmada Jül Sezar'ı görüyoruz.
Kraliçe Elizabeth I
Genç Agrippina
Jane Austen
Anne Boleyn
İskoçya Kraliçesi Mary
Pampadour
İmparatoriçe Elisabeth
14. Louis
Aragonlu Catherine
15. Louis
Katherine Perr
Marie Antionette
Roma İmparatoru Augustus
Abraham Lincoln
Napolyon
Benjamin Franklin
Mona Lisa
Grace Kelly
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