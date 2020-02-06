Şaşırtan canlandırma! Mona Lisa, Cengiz Han bugün yaşasa nasıl görünürdü?

Mona Lisa, Cengiz Han, Büyük İskender ve tarihten birçok isim bugün yaşasa nasıl görüneceklerdi? Bilgisayar ile canlandırma yoluyla eski isimlerin bugün yaşasalardı nasıl görünecekleri görenleri şaşırtıyor!

Şaşırtan canlandırma! Mona Lisa, Cengiz Han bugün yaşasa nasıl görünürdü?

Yakın geçmişte yaşayan ya da sadece tarih kitaplarındaki resimlerinden tanıdığımız isimler bugünün insanı gibi canlandırıldı. Ortaya çıkan sonuç oldukça şaşırtıcı!

Tarihte ismi geçen kişilerin nasıl göründüklerini kimi zaman fotoğrafından, kimi zaman resminden, kimi zaman ise sadece heykelinden anlayabiliyoruz.

Görsel: Nefertiti

Örneğin  Büyük İskender, Mona Lisa, Anne Boleyn, Grace Kelly ya da Nefertiti. Bu isimler eğer şimdiki zamanda yaşıyor olsalardı nasıl görünürlerdi? Saçlarıyla, makyajlarıyla, ifadeleriyle bugünün insanı gibi göründüklerini hayal edin.

Royalt Now adlı Instagram hesabının yaratıcısı, eski hatta bazen çok eski isimleri bugünün insanları gibi resmediyor. Kimi zaman Cengiz Han gibi bir lideri bugünün liderlerinden biri olarak takım elbiseli, saçları yapılı kurguluyor. Ortaya çıkan sonuçların oldukça dikkat çekici olduğu kesin. Örneğin bu canlandırmada Jül Sezar'ı görüyoruz. 

Kraliçe Elizabeth I

Genç Agrippina

Jane Austen

Anne Boleyn

İskoçya Kraliçesi Mary

Pampadour

İmparatoriçe Elisabeth

14. Louis

Aragonlu Catherine

15. Louis

Katherine Perr

Marie Antionette

Roma İmparatoru Augustus

Abraham Lincoln

Napolyon

Benjamin Franklin

Mona Lisa

Grace Kelly

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