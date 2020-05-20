Şaşırtan deney! Bilim insanları insan beyinli fare yarattılar! İşte sonuç!

Bilim insanları şaşırtıcı bir bilimsel araştırma gerçekleştirdiler. Farelere insan beyni hücreleri enfekte edildi. Yarı-insan yarı-fare beyinli fareler, deneylerde nasıl davranışlar sergilediler ve ne için kullanılacaklar?

Şaşırtan deney! Bilim insanları insan beyinli fare yarattılar! İşte sonuç!

Zeki hayvanlardan olan farelerde insan beyni olsa dünya nasıl olurdu? Daha zeki fareler dünyayı nasıl etkilerdi? Bilim insanları şaşırtıcı bir deneye imza attılar. Araştırmacılar, insan beyninden parçalara sahip fare yarattılar.

Yeni doğmuş farelere insan beyni hücreleri enjekte ettiler. Testlerde fareler daha zeki ve daha bilgili oldukları gözlemlendi. Araştırmacılar, bağışlanan insan fetüslerinden beyin hücreleri ayrıştırdı. Sonra da ayrıştırılan beyin hücrelerini bebek farelerin beyinlerine enjekte ettiler. Yalnızca 1 yıl içinde görüldü ki, fare beyninin bazı bölümleri tamamen insan kökenliydi. Her bir fareye 300 bin insan hücresi nakledilmişti. Bu hücreler katlanarak fare başı 12 milyona çıktı. Ta ki fiziksel alanları daralana kadar. Çünkü insan hücreleri fare hücrelerinden boyut olarak daha büyüktür. İnsan hücreleri çoğalabilecekleri alanı buldukları süresince çoğaldılar sonra da çoğalmaları durdu. Nakledilen hücreler, sinir ağlarındaki sinyalleri farelerin asıl hücrelerine göre daha verimli kontrol edebiliyorlar.  Fakat farelerin başka bir insani özellik kazanmalarına yardımcı olmadılar. Farelerde 233 günde gözlemlenen insan beyni hücreleri gelişimi ile araştırmacılar neyi amaçlıyor? Yarı insan yarı fare beyinli bu canlılar bilim dünyasına nasıl yardımcı olacak?

Bilim insanlarının bu çalışmadaki amaçları, halen bilinmezlerle dolu olan insan beyninin nasıl işlediğini daha iyi anlamak. Bu çalışma, beyin hasarı yaşayan hastaların tedavisi için umut ışığı olabilir.

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