Şaşırtan deney! Bilim insanları insan beyinli fare yarattılar! İşte sonuç!

Bilim insanları şaşırtıcı bir bilimsel araştırma gerçekleştirdiler. Farelere insan beyni hücreleri enfekte edildi. Yarı-insan yarı-fare beyinli fareler, deneylerde nasıl davranışlar sergilediler ve ne için kullanılacaklar?