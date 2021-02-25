Şaşırtıcı Bir Buluş Daha: Bazı "Dünyalılar" Mars'ta da Yaşayabiliyor!

NASA ve Alman Havacılık Merkezi'nden bilim insanları, 2019'da MARSBOx deneyinin bir parçası olarak stratosfere birkaç mantar ve bakteri organizması fırlatmıştı. Ozon tabakasının üzerinde yer alan Dünya atmosferinin ikinci büyük tabakası olan stratosfer, Kızıl Gezegene çok benzeyen koşullara sahip ve bu organizmaların Mars'ta hayatta kalıp kalamayacaklarını anlamak için örnekler göndermek için mükemmel bir yer. Bilim insanları bu deneyden elde ettikleri bulgular üzerine bir makale yayınladı. Sonuçlara göre, siyah küf sporlarının bu yolculukta canlı kaldıkları anlaşılıyor.
Bu mikroorganizma Mars yüzeyinde olsa sadece geçici olarak hayatta kalabilirdi, ancak araştırmacılar sporların eve döndükten sonra yeniden canlanabileceğini de keşfetti. Ekip, Aspergillus niger ve Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis subsp ve Capitis mantar sporlarını ve Buttiauxella MASE-IM-9 bakteri hücrelerini MARSBOx'a bir alüminyum kap ile yerleştirdi. Kabın içinde iki numune tabakası bulunuyordu. Alttaki tabaka radyasyondan korunuyordu. Böylece NASA radyasyonun etkilerini diğer çevresel koşulların etkilerinden ayrı bir şekilde inceleyebildi. Bir NASA balonu, konteyneri stratosfere taşıdı, burada örnekler Mars benzeri koşullara ve güneş yanığına neden olan seviyelerden bin kat daha fazla morötesi radyasyona maruz kaldı.
Peki, yolculuktan kurtulan Aspergillus niger uzay yolculuğu için ne anlama geliyor? Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nden bir ekip üyesi olan Katharina Siems, "Mars'a gönderilecek uzun vadeli insanlı görevlerle, bazıları astronotlar için sağlık riski oluşturabileceğinden, insanlarla ilişkili mikroorganizmaların Kızıl Gezegen'de nasıl hayatta kalacağını bilmemiz gerekiyor. Dünya'dan bağımsız olarak yiyecek ve malzeme tedarik etmemize yardımcı olabilirler, bu da Dünya'dan bu kadar uzaktayken çok önemli olacak" diyor.
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