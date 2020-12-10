Şaşırtıcı İddia: "Uzun Zamandır Uzaylılarla İşbirliği Yapıyoruz"

İsrail uzay güvenlik teşkilatının eski başkanına göre, uzaylılar sadece Dünya ile temas halinde olmakla kalmadı, aynı zamanda Amerikalı astronotları Mars'taki üslerine götürdüler.
İsrail Uzay Güvenliği Programının eski başkanı Haim Eshed, ya dünya tarihinin en büyük sırrını açıkladı, ya da büyük bir rüya görüyor. Eshed, bir Galaktik Federasyonun Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail hükümetleri ile temas halinde olduğunu ancak varlığının gizli tutulduğunu iddia ediyor.
Eshed, İsrail'in uzay güvenliği programının 29 yıl boyunca başkanlığını yapmış olan emekli bir general ve aynı zamanda İsrail Teknoloji Enstitüsü Technion'da profesör olarak görev yapmıştı. Bu yüzden iddiası, YouTube'daki binlerce benzer videoya göre daha fazla dikkate alınabilir.
Eshed bu iddiaları İsrail'in en büyük ücretli gazetesi Yedioth Aharonoth ile yaptığı röportajda dile getirdi. Yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti ile uzaylılar arasında bir anlaşma var, burada deneyler yapmak için bizimle bir sözleşme imzaladılar. Onlar da evrenin yapısını anlamaya çalışıyorlar ve onlara yardımcı olmamızı istiyorlar. Mars'ın derinliklerinde bir üsleri var ve orada Amerikalı astronotlar da görev yapıyor" dedi.
Eshed ayrıca "Bugün söylediklerimi beş yıl önce söyleseydim hastaneye kaldırılırdım. Akademi dünyasında bu iddiayı dile getirdiğim her yerde aklımı kaçırmış olduğum söylendi. Şimdi ise bir kısmı farklı konuşuyor. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Derecelerimi ve ödüllerimi aldım, yurtdışındaki üniversitelerde saygı görüyorum" diyor.
Eshed'in yakında bir kitabı çıkacak, bu yüzden bu iddiaları tanıtım için ortaya attığı da düşünülebilir.
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