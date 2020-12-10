Şaşırtıcı İddia: "Uzun Zamandır Uzaylılarla İşbirliği Yapıyoruz"

İsrail uzay güvenlik teşkilatının eski başkanının iddiasına göre, uzun zamandır uzaylılar ile iletişim halindeyiz. Hatta Dünya, bir Galaktik federasyonun içinde bile yer alıyor.