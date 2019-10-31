"Satya Nadella, Çok Bilmişleri Şirketten Göndermiyor"
Eski Microsoft çalışanı, teknoloji devinin yöneticileri arasında "kibir ve çok bilmişliğin" hüküm sürdüğünü söyledi, CEO Satya Nadella'ya da "salladı"
Windows 10'un son büyük güncellemeleri, ciddi sorunlar yaşıyor ve getirdiği onarım sayısınca şeyi bozuyor. Şimdi ise eski bir Microsoft çalışanı, şirket içinde bulunan eski çalışanlardan ve CEO Satya Nadella'nın yönetim kabiliyetinden yakındı.
Microsoft'ta çalışan önemli isimlerden mühendis James Whittaker, kaleme aldığı uzunca bir blog gönderisinde kariyerinde Microsoft'un "üç farklı sürümünü" gördüğünü, bunlardan her birinin "ilham verici ve trajik olarak kendine has bir şekilde kusurlu" olduğunu söyledi. Bu üç sürüm, şirketi yöneten son üç CEO olan Bill Gates, Steve Ballmer ve Satya Nadella'ya karşılık geliyor.
Whittaker, Nadella'nın Microsoft'ta bazı faydalı değişiklikler yaptığını, ancak "Microsoft'un zehirli yönetim stili altında şahlanan insanlardan" şirketi kurtaramadığını söylüyor. Whittaker'a göre Nadella, Gates ve Ballmer'ın sorunlu yönetim şeklini taklit ediyor.
Whittaker, Gates ve Ballmer'ın her konuda, şeyi biliyor gibi davrandığını, etrafında bu davranışları taklit eden yöneticiler oluşturduğunu söylüyor. Eski çalışana göre şirkette zamanla öyle bir "yönetim monokültürü" oluştu ki yöneticiler, kendilerinden çok emin davranmaya başladılar ve hepsi, birbirinin birer kopyası haline geldi. Bu durum, yeni bir çalışan işe başladığında ve yönetim stilinden şikayetçi olduğunda, eleştirilerin çöpe atılması anlamına geliyor.
Whittaker'ın "made-men" (mafya üyesi olan kişi / başarısı kesin olan kişi anlamına geliyor) olarak adlandırdığı bu yöneticiler, "sıkıcı ve bug'lı yazılım üretmeye, sorunlu güncellemeler çıkarmaya" devam etti.
Eski çalışana göre Nadella, Microsoft'ta Windows "made-men"lerini Windows Phone'un made-men'leriyle değiştirdi. Böylece mobil için on yılda başarılı bir strateji geliştiremeyen takım, birden bire masaüstünde başarı getirmekle görevlendirildi.
Peki, Microsoft ne yapmalı? Whittaker'a göre firmanın eski yönetimlerde başarılı haline gelen "çokbilmiş" yöneticilerden kurtulup, çalışan gibi davranıp düşünenlere önem vermesi gerekiyor.
Whittaker'ın söyledikleri, Microsoft'taki sorunların çok basit olmadığını gösteriyor. Eğer Windows 10 güncellemelerindeki sorunların kaynağı Whittaker'ın söyledikleri ise, firmanın güncellemelerde işler daha da kötüye gitmeden kendini ciddi bir biçimde silkelemesi gerekebilir.
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