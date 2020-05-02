SaveDotOrg Kampanyası Kazandı, .ORG Satışı Reddedildi

.ORG uzantılı alan adlarını satın almak isteyen özel şirket, SaveDotOrg kampanyası karşısında çaresiz kaldı ve ICANN satışı reddetti

  • Ercan Uğurlu
Büyük Zafer: .ORG Satışı Reddedildi!

Dünyadaki sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları için kamu yararına çalışan organizasyonları bir çatı altında toplayan .ORG uzantısı, bir süredir Ethos Capital isimli şirketin gündemindeydi. Özel sermaye şirketi Ethos Capital, .ORG uzantılı alan adlarını satın almak istiyordu, fakat ICANN tarafından yapılan açıklamayla bu satış reddedildi.

SaveDotOrg üzerinden yürütülen .ORG uzantısına sahip domain'lerin Ethos Capital'e satılmasına karşı eylemler sonuç vermiş gibi görünüyor. Küresel İnternet Topluluğu olarak bilinen ICANN, bu kez Ethos Capital'e ret cevabı vermeyi uygun bulmuş. Elbette bunda, üzerinde yoğun kamusal baskının oluşmasının da katkısı büyük. Zira geçtiğimiz sene benzer bir konu yeniden gündeme gelmiş ve ICANN bu kez .ORG uzantısına sahip birtakım domain'lerin Ethos Capital'e satışına izin vermişti.

2019 yılında Ethos Capital, Internet Society'nin .ORG uzantısına sahip domain'lerini satın almıştı. Ancak bu kez Ethos Capital daha büyük bir hamle ile beaber tüm .ORG uzantılı alan adlarını satın almak istemesi ve buna 1.1 milyar Dolar fiyat biçilmesi, büyük yankı uyandırdı. Buna karşı olarak internet üzerinde hemen SaveDotOrg adında bir kampanya geliştirildi.

SaveDotOrg kampanyası ile beraber tam 871 kuruluş ve 27 bin 6 kişi bu satış işlemine karşı çıkmıştı. Elbette bu eylem sosyal medyada da büyük yer bulmuş ve kartopu etkisi ile geniş kitlelere ulaşmıştı. Hatta EFF, Gelecek İçin Mücadele ve Açık Medya gibi platformlarla katılımcı sayısı 64 bini aşmış. Sonunda da ICANN baskılara dayanamayarak satışı durdurduğunu bir mektup ile açıkladı. Reddedilen satış işlemi, elbette SaveDotOrg üzerinde de kazanılmış zafer olarak ilan edildi.

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