Sayfaları Hızlandıran Puffin Browser, Windows'ta!
Sayfaları sunucuda sıkıştırıp hızlandıran mobil tarayıcı, masa üstü Windows'a da geldi!
Popüler olsa da Chrome, Opera, Firefox gibi tarayıcıların gölgesinde kalan Puffin Browser, Windows'a beta olarak geldi. Beta sürüm, gizlilik özelliklerinden siteleri sıkıştırma özelliğine, telefondaki özelliklerin çoğunu Windows'a taşıyor.
Puffin, Opera Mini gibi web sitelerini çevrimiçi sunucular üzerinde işleyerek sıkıştırıyor. Bunun amacı ise veri tasarrufu sağlamak ve aynı anda sitelerin açılışını hızlandırmak. Puffin'in geliştirme takımı, web tarayıcısının "devrimsel JavaScript motoru" sayesinde CNN gibi web sayfalarını Microsoft Edge'den dört kat hızlı açtığını iddia ediyor.
Veriler bulut üzerinde işlendiğinden güvensiz Wi-Fi bağlantılarında Puffin üzerinde güvenli hale geliyor. Firma, kendi üzerinden iletilen tüm verilerin şifrelendiğini iddia ediyor ancak firmanın bu verilerin ne kadarına erişebildiği belli değil.
Hızlı bir web tarayıcısı ilginizi çekiyorsa ve bu tarayıcıya Windows'ta bir şans vermek istiyorsanız, Puffin'i aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
İndirin: Puffin Browser
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın