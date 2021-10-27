Elon Musk'ın Servetinin Sadece Yüzde 2'si, 42 Milyon Ölümü Durdurabilir!

Elon Musk'ın servetinin sadece yüzde 2'sinin, 42 milyon kişinin ölümünü engelleyebileceği ortaya çıktı!

Musk'ın serveti, 42 milyon ölümü durdurabilir

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