Elon Musk'ın Servetinin Sadece Yüzde 2'si, 42 Milyon Ölümü Durdurabilir!

Birleşmiş Milletler, küçük bir milyarder grubunun servetlerinin sadece bir kısmıyla dünyadaki açlığın çözülmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley, özellikle dünyanın en zengin iki adamı olan Jeff Bezos ve Elon Musk'ı belirterek, varlıklı bireyleri "bir kerelik ve hemen adım atmaya" çağırdı.
6 milyar doların 42 milyon kişiye ulaşması gerektiğini ve bu olmazsa 42 milyon kişinin açlıktan öleceğini söyleyen Beasley, durumu "hiç de karmaşık değil" sözleriyle özetliyor. Bloomberg'e göre, Elon Musk'ın net değeri yaklaşık 289 milyar dolar, şirketi Tesla bu haftanın başlarında piyasa değeri ile 1 trilyon dolara ulaştı ve trilyonerler kulübüne girmeyi başardı.
CNN ise, Musk'ın insanları açlıktan kurtarmak için servetinin sadece yüzde 2'sini bağışlamasının yeterli olacağını söylüyor. Beasley CNN'e, dünyanın şu anda "mükemmel bir çatışma, iklim değişikliği ve Covid fırtınası" ile karşı karşıya olduğunu söyledi ve bunun birçok ülke için "kıtlığın kapısını çalmak" anlamına geldiğine vurgu yaptı.
Bu yılın başlarında yayınlanan bir BM raporunda, pandeminin küresel yetersiz beslenmede yıllar süren ilerlemeyi tersine çevirmesiyle, dünyadaki açlığın 2020'de 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtilmişti. BM Dünya Gıda Programı'nın bir raporuna göre Afganistan'ın 22,8 milyonluk nüfusunun yarısı açlık kriziyle karşı karşıya. Taliban tarafından yönetilen ülke, yükselen işsizlik ve likidite kriziyle karşı karşıya kalırken, ülkeyi beş yaşından küçük 3,2 milyon çocuğu risk altında bırakacak bir insani krizin eşiğinde bırakıyor.
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