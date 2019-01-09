Seagate LaCie ve Backup Plus'ı Tanıttı
Seagate, Ocak sonunda raflarda olacak olan yeni harici depolama ürünlerini tanıttı
Seagate'in CES 2019'da tanıttığı ürünler arasında yeni bir HDD ve bir SSD olmak üzere iki yeni harici depolama çözümü bulunuyor. Fiyatları henüz açıklanmayan iki ürünün teknik özellikleri ise oldukça dikkat çekici.
Seagate'in sunduğu LaCie Mobile Drive, "göz alıcı bir elmas kesimini" andıran bir tasarıma sahip ve HDD teknolojisini sunuyor. Seagate, LaCie Mobile SSD ise adından anlaşılacağı üzere katı hal diski teknolojisini içinde bulunduruyor. Seagate, LaCie depolama çözümlerini Apple kullanıcılarına sunuyor. Mobile Drive'ın kapasiteleri 2TB ile 5TB arasında değişirken LaCie Mobile SSD, 2TB'a kadar yükselen depolama alanı seçeneklerine sahip. İki ürün de USB 3.1 Gen 2 Type-C arayüzüne sahip ve iki ürün de yedekleme yazılımları ile birlikte sunuluyor.
LaCie serisi harici depolama disklerinin bu ayın sonunda raflardaki yerlerini alacağı belirtiliyor. Ürünleri alan kullanıcılar, üç yıllık Seagate Rescue Recovery yedekleme planına sahip olacaklar ve bunun yanı sıra bir aylık Adobe Creative Clouds Uygulamaları Planı da kullanıcılara sunulan ekstralardan olacak.
Şirket ayrıca Seagate Backup Plus ailesini Ultra Touch 1TB ve Ultra Touch 2TB olmak üzere iki ürün ile genişletti. Bu ürünlerin otomatik yedekleme ve donanım bazlı şifreleme özelliklerine sahip olmaları bekleniyor. 1TB depolama alanına sahip olan ürün 70 dolarlık fiyat etiketine sahip ve 2TB'lık modelin satış fiyatı ise 90 dolar.
Seagate'in pazarlama departmanının yardımcı başkanı Jeff Fotchman, "Günümüzün dijital dünyasının şartları firmaları ve tüketicileri küresel olarak etkiliyor. Şirketler şifrelemeye daha fazla önem verirken kullanıcılar kişiselleştirilmiş ve gerçek zamanlı veri etkileşimlerine ilgi duyuyor. Tüm bu değişimler, veriyi yönetmede daha büyük beklentileri ortaya çıkarıyor." sözleri ile Seagate'in vizyonunu açıklıyor. "Veri yönetimi üzerinde 40 yıldan fazla deneyimi ile Seagate, müşterilerini yaklaşmakta olan ve daha dayanıklı veri yönetimini gerektiren yeni çağa hazır tutuyor. Yeni veri depolama çözümlerimiz tüketicileri videolarını, fotoğraflarını ve dokümanlarını evde, ofiste ve hareket hâlinde daha efektif olarak yönetebilmelerini sağlıyor."
Doğan Kürşat Aktaş
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