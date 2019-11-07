Seagate'in Rekor Kıracak Sabit Diski 2020'de Geliyor

Sabit diskinizdeki alan oyunlara, 4K video kayıtlarınıza veya diğer devasa dosyalara boyun eğmeye başladıysa, Seagate'in 2020'de piyasaya süreceği 20TB'lık disk sorunu çözebilir.
Ultra geniş kapasiteli disklere odaklandığını açıklayan Seagate, karıştırılmış manyetik kayıt (SMR) teknolojisini kullanan diskini 2020'nin sonuna doğru piyasaya sürecek. Firma, Western Digital'den önce harekete geçerek dünyanın en büyük sabit diskini ilk piyasaya süren olmak istiyor.
Daha geniş depolama alanı için bir sene daha beklemek istemiyorsanız, firma 18TB sürücüleri 2020'nin başında üretmeye başlayacağını doğruladı. Bu sürücüler, geleneksel manyetik kayıt (CMR) teknolojisini ve Exos 16TB sabit diskteki dokuz plakalı platformun aynısını kullanıyor. Bu nedenle 17TB'lık sabit diskin üretiminde önemli bir sorunun çıkmayacağına inanılıyor.
Seagate, 18TB'lık sabit diski 2020'nin başında satışa sunarak rakibi Western Digital karşısında kapasite alanındaki liderliğini korumuş olacak. Western Digital de 2020'nin sonunda 20TB'lık bir disk üretmeyi planladığını açıklamıştı. Firmanın en geniş sabit diski ise 16TB kapasitesine sahip.
Isı Destekli Manyetik Kayıt teknolojisine geçişle sabit disk kapasitelerinin hızla büyümesi bekleniyor. Bu teknoloji, verinin daha yoğun olarak kaydedilmesine izin veriyor ve çok daha büyük disk kapasitelerinin yolunu açıyor. Seagate'in yayınladığı bir grafikte 2026'da 50TB'lık diskleri görebileceğimiz tahmin ediliyor. Elbette bu kapasitedeki bir diskin güvenilirliğinin çok yüksek olması gerekecek. 50TB'ye yakın veri kaybetmek, firmalar ve kullanıcılar için bir felaket anlamına gelebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın