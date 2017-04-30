Şeffaf Bir Galaxy S8'iniz Olsun İster miydiniz?
Samsung Galaxy S8'in arka yüzeyi şeffaf olsa nasıl olurdu? İşte böyle...
Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri piyasaya çıktı. Çıkmadan önce teknoloji gündemini sızıntılarla oldukça meşgul eden Galaxy S8, şimdi de kuşkusuz deneyim ve test haberleriyle manşetleri dolduruyor. Gelen bu haber de buna ilişkin. Galaxy S8'in alışıldık tasarımını özelleştirerek "şeffaf" hale getiren ünlü Youtuber JerryRigEverything, bunu nasıl yaptığını bir videoda anlatmış.
Hemen yukarıdan izleyebileceğiniz videoda, Galaxy S8'in arka yüzünü yerinden sökerek rengini çıkartan Jerry, bunun için kimyasal bir malzeme kullanıyor. Oldukça ince bir işçilik sonucu arka yüzeydeki tüm rengi sökmeyi başaran Jerry, sonunda şeffaf görünümlü bir Galaxy S8'e ulaşıyor.
Elbette siz bunu evde denemeyin; zira bu işlem oldukça hassas bir çalışma gerektiriyor.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın