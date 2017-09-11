Segway, miniLITE ve miniPLUS'ı Tanıttı!
Segway, akıllı ve kendinden dengeli yeni kişisel taşıyıcıları piyasaya sürüyor.
Bugün IFA'da Segway iki yeni kendinden dengeli kişisel taşıyıcıyı tüketici ürün yelpazesine ekliyor. Dünyanın lider elektrikli kişisel ulaşım çözümleri sağlayıcısı, mevcut miniPRO ürününe ek olarak tanıtacağı iki yeni ürün, Segway miniLITE ve miniPLUS, ile yeni mini-serisi koleksiyonunu şekillendiriyor.
Segway Europe B.V. Başkanı Dennis Hardholt, "Vizyonumuz kişilerin seyahat etme şeklini değiştirmek. Seyahat etmeyi ve kişisel ulaşımı hem zevkli ve eşsiz bir deneyim haline getirmek hem de A noktasından B noktasına ulaşımı çevre dostu yapmak istiyoruz." dedi ve ekledi: "Tanıttığımız mini-serisi ile ulaşım ve teknolojiyi kişisel yaşamlara entegre etmekle kalmıyor aynı zamanda tüm ailenin günlük hayatta kullanabileceği ürünler sunuyoruz."
miniLITE - Segway miniLITE, 16 km/saat azami sürate ve yaklaşık 18 km*'lik bir menzile sahiptir ve diz kontrol çubuğu ile hassas bir şekilde yönlendirilebilir. Kişiselleştirilebilir LED ışıklara, kolay kaldırma için aynı zamanda tutma kolu görevi gören diz kontrol çubuğuna ve sürücünün düşmesini engelleyen hatasız sürücü algılama sistemine sahiptir. Engebeli zeminlerde konforlu sürüş sağlamak için tasarlanmış olan geniş ve büyük lastikler, miniLITE'ı dengeli ve sağlam bir ürün yapar. Hoverboarda kıyasla daha güvenli ve eğlenceli bir alternatif olan bu ürün hediye sezonunda çocuklar ve gençler için harika bir tercihtir.
miniPLUS - Segway miniPLUS, mini-serisinin en özelidir. Uzaktan kumanda ile etkinleştirilebilir Takip Modu dahil sunduğu ayrıcalıklı özellikleri ile bu ürün sadece bir araç olarak değil aynı zamanda bir seyahat arkadaşı olarak tasarlanmıştır. Kendinden dengeli miniPLUS, 20 km/saat azami sürate ve 35 km*'lik bir menzile sahiptir. Ek olarak mini-serisindeki tüm ürünlerde olduğu gibi kişiselleştirilebilir LED ışıklar sayesinde sürücüler kendi tarzını yansıtabilir.
Akıllı ve Güncel Kal
Ninebot by Segway uygulaması ile mini-serisinin yeni üyelerinde istatistikler ve araç durumu takip edilebilir. Uygulama; hız, menzil, pil durumu hakkında bilgi verir, kullanıcıların güncel kalmasını ve yakınlarındaki diğer kullanıcılar ile bağlantı kurmasını sağlar. Ana model olan Ninebot by Segway miniPRO'nun satışı halihazırda devam etmekte olup, Segway miniLITE ve miniPLUS ise 2017'nin 4. çeyreğinde satışa sunulacaktır. Kesin satış fiyatları o zaman açıklanacaktır.
KickScooter Serisi
Segway, geliştirilmiş menzil ve hıza sahip, iki yeni, akıllı, elektrikli KickScooter'ı da piyasaya süreceğini yakın zamanda açıklamıştı. Çok hafif olan ES1 ve ES2, sahip oldukları tek dokunuşlu katlama sistemi ile sürücülerin pratik bir şekilde ulaşımlarını sağlamalarına ya da sadece eğlence amaçlı bir sürüş yapmalarına olanak sağlar. Azami sürat ES1 için saatte 20 km, ES2 için ise saatte 25 km olup ilave bir pil ile saatte 30 km'ye kadar yükseltilebilir. KickScooter'lar sahip oldukları hız sabitleyici, kilitlenmeyen fren sistemi ve arka amortisör ile konforlu bir sürüş sunarlar. Daha fazla bilgi için www.segway.com sitesi ziyaret edilebilir.
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