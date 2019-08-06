Seks Teknolojileri Firmalarından Facebook'a Protesto

Seks teknolojileri ve kadın sağlığı firmaları, Facebook'un New York ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi!

  • Levent Öztürk
Seks teknolojilerinden Facebook'a protesto...

Dame Products ve Unbound Babes gibi seks teknolojisi ve kadın sağlığı start-up'larının destekçileri, kurucuları ve çalışanları, geçtiğimiz Çarşamba günü Facebook'un New York ofisi önünde toplandılar. Kalabalık, sosyal medya sitesinin, firmaların reklamlarına izin vermeyen kurallarını protesto etti.

Unbound Babes CEO'su ve ortak kurucusu Polly Rodriguez'in söylediğine göre grup içerisinde 40-50 kurucu, aktivist ve eğitmen vardı. Rodriguez, e-posta aracılığı ile gönderdiği açıklamada "amacımız farkındalık yaratmaktı... ve tam olarak bunu yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

Dame Products CEO'su ve ortak kurucusu Alexandra Fine da, reklam veremiyor olmanın "amaçlarına ciddi zorluk çıkarttığını" söylemekteydi: "Reklamlar, insanları değerli çözümlerle buluşturmanın gerekli ve önemli bir parçası. Ürünlerimiz ile hayatlarını iyileştirebilecek milyonlarca insan var ve onlarla iletişim kurmamıza izin verilene kadar varlığımızdan haberdar olmayacaklar – bu cinsel ilişkiye giren herkesin sağlığını ve mutluluğunu etkiliyor."

Protestolardaki pankartların bir kısmı, neredeyse tamamen çıplak vücutların yer aldığı reklamlar onay alırken o kadar açık bir görüntü sergilemeyen kendi reklamlarının onay olmaması gibi durumlara dikkat çekiyordu.

Dame Products, Haziran ayında da New York Metropol Ulaşım Otoritesi'ne, reklamlarını reddettiği için dava açmıştı.

TechCrunch

Seks teknolojisi protestosu, Facebook'un New York ofisinin karşılaştığı ilk protesto değil. Haziran ayınca da düzinelerce anti-sansür aktivisti sosyal medya sitesinin çıplaklık konusundaki kurallarını protesto etmek için ofis önünde giysilerini çıkartmışlardı. Bu protesto sonrasında Facebook, bir çeşit orta yol bulmak için protestocular ile görüşmeye başlamıştı.

Görünene göre sosyal medya sitesi bu sefer de benzer bir yol izleyecek ve bir Facebook sözcüsünün e-posta aracılığıyla söylediğine göre her iki firma ile kurallar konusunda iletişim hatları açılmış durumda. Ayrıca Facebook, reklam kurallarının yetişkin ürünleri ve hizmetlerine yönelik kısmına da dikkat çekmeyi unutmadı. Facebook kuralları, aile planlama ve doğum kontrolü dışında hiçbir yetişkin ürünü ve hizmetinin reklamının yapılamayacağını belirtiyor. Ayrıca doğum kontrolü konusunda da reklamların, ürünün "cinsel zevk veya cinsel güçlendirici" kısmına değil "doğum kontrolü özelliklerine" odaklanması ve 18 yaş ve üzerin grubu hedeflemesi gerekiyor.

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