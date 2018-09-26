Senturion S177, Süper Arabadan Pahalı Bir Anahtar
Süper otomobillerin anahtarı bile herhangi bir otomobilden pahalı olabiliyor. İşte Senturion S177!
Lüksü sevenlerin pahalı zevkleri ve oyuncakları var kuşkusuz. Özellikle Bentley, McLaren veya bir Lamborghini sahibi olanların ceplerindeki telefonlarında çoğu zaman mücevher kaplamalar olduğu bilinen bir gerçek. Bunlara şimdi bir yenisi daha ekleniyor. Senturion S177, bir akıllı bileklik. Ancak bir akıllı bileklik olmasının ötesinde pahalı ve süper otomobiller için geliştirilmiş bir akıllı bileklik olmasıyla dikkat çekiyor.
Senturion S177, uzman mühendisler tarafından Bentley, McLaren veya Lamborghini gibi süper otomobiller için şifreli güvenlik sistemine sahip bir anahtar olarak tasarlanmış. RFID teknolojisini destekleyen Senturion S177, böylece otomobile yaklaştığınız anda kilidi açabiliyor. Sonrasında direksiyon başına geçip otomobilin başlat butonuna basmanız yeterli. Peki, bunun için Senturion S177'ye ne kadar fiyat ödersiniz?
Senturion S177, bir hayli pahalı bir bileklik. Gül altın kaplamalı, üzerinde isteğe bağlı olarak mücevher işlemelerinin yerleştirildiği Senturion S177, yaklaşık 45 bin dolar fiyat etiketine sahip. "S177" kod adının anlamı ise, Senturion'dan yalnızca 177 adet üretilmiş olması. Yani bu bilekliği dünya üzerinde takan yalnızca 177 kişi olacak.
Ercan Uğurlu
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