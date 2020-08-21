Ses hızının 3 katına çıkacak! Rolls-Royce ve Reaction'dan süpersonik jet!

Richard Branson'un firması Virgin Galactic, ses hızının üç katına çıkabilecek ve 19 yolcu taşıyacak bir jet tasarlamakta olduğunu açıkladı. Oxfordshire merkezli Reaction Engines, Rolls-Royce ile teknoloji paylaşımını da içeren 20 milyon sterlinlik bir ortaklık imzaladı. Eğer her şey planlandığı gibi devam ederse, bu son teknoloji uçak 60.000 feet'te (geleneksel bir ticari uçağın iki katı irtifada) uçacak ve Londra'dan New York'a 90 dakika içinde varacak.
Reaction Engines, 200 kişilik bir firma ve kurulduğu 1988 yılından bu yana yeni nesil uzay motoru sistemleri geliştirme üzerine çalışıyor.
Virgin Galactic, ilk olarak bu yılın başlarında NASA ile bir ortaklık kurduğunu duyurarak süpersonik bir jet üretmeyi planladığını açıklamıştı. Rolls-Royce, projenin ana motor ortağı, ancak bu kadar yüksek hızlara çıkabilecek daha verimli motorlar oluşturmak için Reaction Engines ile birlikte çalışıyor. Yeni motor, motora akan sıkıştırılmış havanın sıcaklığını saniyenin 20'de birinde 1000 dereceden oda sıcaklığına düşürmek için tasarlanmış bir termal teknoloji kullanacak. Bu teknoloji, motoru daha ağır yükler taşırken daha verimli hale getirmek için gaz türbinine ve hibrit elektrik sistemlerine entegre ediliyor.
Tasarımda ikinci aşamaya geçiliyor
Virgin ekibi, uçak tasarımı üzerinde çalışmaya devam ediyor ve belirli sistem mimarileri de dahil olmak üzere tasarımın bir sonraki aşamasına başlamak için hazırlanıyor. Uçağın ve kabinin tasarım ve imalatında hangi malzemelerin kullanılacağına da karar verilecek. Tasarımcılar ayrıca rutin yüksek hızlı ticari uçuşların gerektireceği termal yönetim, bakım, gürültü ve ekonomi gibi temel zorlukları çözmek için çalışıyor.
Koltuk fiyatları henüz açıklanmadı, ancak Virgin Galactic turistik uzay uçağı VSS Unity'nin bir koltuğunu halihazırda 250.000 dolardan ön satışa çıkarmış durumda.
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