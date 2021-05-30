Sessiz Süpersonik Jet Üreticisi Aerion, Apar Topar Kepenkleri İndirdi!

Tanıttığı süpersonik jetleriyle bir anda dikkatleri üzerine çeken Aerion, ani bir kararla kapandığını açıkladı. Florida Today ve CNBC üzerinden paylaşılan habere göre Aerion, finansal sorunlar yüzünden projesini iptal etmek zorunda kaldı. Şirketin üzerinde çalıştığı AS2 jeti ise bu durumda görünüşe göre semaya ulaşamayacak.
Aerion'un alametifarikası, sonik patlamalar ve kabin gürültüsü olmaksızın 1000 mph'nni üzerindeki hızlarda seyredebilen bir süpersonik jet üzerinde çalışmasıydı. Şirketin daha önce açıkladığı AS2 kod adlı bu süpersonik jetin 2024'e kadar tamamlanması ve 2026 yılına kadar da hizmete girmesi bekleniyordu. Şirketin Boeing ve GE dahil olmak üzere bir dizi yüksek profilli şirket ile ortak olması, Aerion'u önemli bir noktaya yerleştiriyordu.
Ancak görünen o ki, işler şirketin beklediği gibi girmemiş. Aerion, AS2'yi geliştirmenin 4 milyar dolar alacağını söylerken, COVID-19 salgınının da uzaması şirketi zorlamış olsa gerek ki, şirket çareyi projeyi sonlandırmakta bulmuş. Fakat bu süpersonik jetlerin sonu olduğu anlamına gelmiyor. Boom Supersonic, 2029 yılına kadar yolcu uçuşlarını başlatmak adına Overture uçağını geliştirmeye devam ediyor.
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