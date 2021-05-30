Sessiz Süpersonik Jet Üreticisi Aerion, Apar Topar Kepenkleri İndirdi!

Boeing ve GE gibi ortakları bulunan sessiz süpersonik jet üreticisi Aerion, şok bir kararla kepenkleri indirdiğini açıkladı.

  • Ercan Uğurlu
Sessiz Süpersonik Jet Üreticisi Aerion Kapandı!

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