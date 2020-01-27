Shlayer, Binlerce macOS Cihazını Riske Attı

Güvenli bir işletim sistemi olarak kabul edilen macOS, son zamanlarda tehlike saçan bir zararlıyla boğuşuyor!

Shlayer, Binlerce macOS Cihazını Riske Attı

macOS, hacker'ların saldırısına Windows kadar uğramasa da, tamamen güvende değil. Kaspersky'nin yeni bir araştırması, macOS'ta 2019'da en yaygın olan tehdidin Shlayer olduğunu ortaya çıkardı.

Zararlı, kullanıcıların cihazlarına reklam yazılımı (adware) yükleyerek kullanıcıların web tarayıcısı sorgularını topluyor, ardından arama sonuçlarını değiştirerek daha fazla reklam mesajı görüntülüyor. Kaspersky'ye göre geçen sene ocak ve kasım ayları arasında Shlayer tarafından gerçekleştirilen saldırılar, ilk tüm macOS tehditleri tarafından yapılan saldırılar arasında yüzde 29,28 oranındaydı. Üstelik ilk ondaki tehditlerin neredeyse tamamı, bu zararlı tarafından yüklenen reklam yazılımlarından kaynaklanıyordu.

Shlayer, bazı web siteleri tarafından para kazanmak için kullanılıyor. Şu an 1.000'in üzerinde web sitesinin zararlıyı dağıttığı biliniyor. Zararlı, çoğunlukla bir TV dizisini veya spor karşılaşmasını aradığında, sahte bir Flash güncellemesi olarak karşınıza çıkıyor. Bazen YouTube gibi popüler sitelerden de sahte güncelleme sayfalarına yönlendirilebiliyorsunuz.

Kaspersky, Shlayer'ın kurbanı olmamanız için programları ve güncellemeleri sadece güvenilir kaynaklardan yüklemenizi, içerik izlediğiniz siteleri dikkatle araştırmanızı ve bir güvenlik yazılımı yüklemenizi öneriyor.

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