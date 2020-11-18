Siber Dolandırıcılar, Bu Kez Kartlarınızda Biriken Puanlarınıza Göz Dikti

Siber suçlular, COVID-19'un küresel düzeyde yarattığı mağduriyetin her aşamasından faydalanmanın yolunu bulmaya çalışıyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET'in paylaştığına göre, bu kez gözlerini şirketlerin sadakat programlarına ve müşterilerinin puanlarına diktiler. Konaklama, seyahat ve perakende sektörlerini hedef alan siber hırsızlar, hem kişilerin puanlarını çalmaya hem de kullanıcıların kişisel bilgilerine ulaşmaya çalışıyor.